Alunos de Tecnologia em Alimentos ampliaram conhecimento sobre análises

Duas turmas de Tecnologia em Alimentos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFAP) – campus Macapá – fizeram visita técnica ao setor de laboratórios de Alimentos e Biotecnologia da Embrapa Amapá, que é composto de laboratórios de análise de alimentos, análise sensorial, microbiologia de alimentos, nutrição animal, biologia molecular, micropropagação vegetal e Vitrine do Açaí Seguro.

De acordo com a professora Lauana Pantoja, o objetivo é oportunizar aos discentes o contato com uma instituição pública de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área agrícola, além de ampliar o conhecimento sobre análises em laboratórios, a estrutura disponível na Embrapa e a importância deste centro de pesquisa ecorregional.

A programação foi dividida em dois momentos. Na tarde da quinta-feira, 26/5, a turma de nível técnico, junto com os professores Lauana Pantoja e Jamil da Silva, foi informada sobre o programa Embrapa & Escola, que consiste na divulgação da pesquisa agropecuária para estudantes de ensino médio e fundamental.

Eles receberam quebra-cabeças em formato de hortaliças, como brinde do Embrapa & Escola. Em seguida, o analista Leandro Damasceno, supervisor de Laboratórios da Embrapa Amapá, fez uma apresentação sobre a atuação, objetivos e principais linhas de atuação e resultados desta unidade da Embrapa no Amapá e estuário amazônico, e conduziu uma visita monitorada aos laboratórios.

Na manhã da sexta-feira, 27/5, a programação foi dirigida aos alunos do curso superior e professores Rafael Holanda e Rebeca Costa. O aluno Aluan Alôncio Pontes Amador, do quinto semestre do curso superior de Tecnologia em Alimentos, considerou esta programação uma experiência indispensável no processo ensino-aprendizagem para a formação dos alunos, sobretudo por conhecer o funcionamento prático de laboratórios de um centro de pesquisa.

