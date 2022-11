Prefeitura de Santana faz adesão ao Programa Primeira Infância na Escola

Buscando elevar a qualidade da educação no município, a Prefeitura de Santana aderiu ao Programa Primeira Infância na Escola, que tem como objetivo promover iniciativas, em regime de colaboração, que potencializam o desenvolvimento integral, melhorando a aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos de idade.

O programa está estruturado em 3 eixos:

I – Avaliação e monitoramento da implementação dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil;

II – Gestão, liderança e fortalecimento institucional;

III – Currículo e práticas pedagógicas.

Através desta política educacional, serão desenvolvidas ações, em regime de colaboração, que fomentem a melhoria da qualidade da educação infantil e maximizem os esforços para atingir a meta 1 do Plano Nacional de Educação.

“O município está no processo de implantação do programa. Com ele, iremos capacitar os diretores e os professores e, através da plataforma do programa, nossos professores poderão ter acesso a diversos cursos que trabalham o lado social e emocional dos alunos”, afirmou Marcilene Miranda, coordenadora municipal do Programa Primeira Infância.

Dentre as escolas municipais contempladas com o programa, oito irão receber assistência financeira do Governo Federal, sendo seis localizadas na zona rural. Essas escolas possuem 70% dos estudantes beneficiados com o Auxílio Brasil. As demais escolas terão assistência técnico-pedagógica para executar o programa.

As ações do Programa Primeira Infância terão início no começo do ano letivo de 2023, em todas as escolas da rede municipal de ensino.

Renata Rodrigues

