Unifap oferta 30 vagas no primeiro vestibular do curso de Psicologia

Inscrições iniciam dia 30 de agosto. Candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2022 ou 2023.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) publicou na última terça-feira, 27, o edital do processo seletivo do curso de Psicologia, que será ofertado pela primeira vez pela Instituição. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 30 de agosto a 13 de setembro, exclusivamente no site https://depsec.unifap.br/concursos/.

Ao todo, serão ofertadas 30 vagas. Das vagas ofertadas, 25% são destinadas à ampla concorrência e 75% são reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público.

Para concorrer às vagas do processo seletivo, o(a) candidato(a) deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2022 ou 2023 e ter concluído o ensino médio ou equivalente até o período de habilitação e matrícula, caso seja aprovado(a).

Os candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio ou equivalente em escolas que estejam situadas no Amapá ou no Pará, especificamente da mesorregião do Marajó e do município de Almerim, terão um bônus de 20% sobre o resultado obtido no Enem 2022 ou 2023.

O resultado final do certame está previsto para o dia 1º de outubro de 2024.

Lançamento

Uma cerimônia de lançamento marcou a publicação do edital de seleção do Processo Seletivo Especial de Psicologia. Participaram do momento gestores da Unifap, docentes da nova graduação, representantes do Conselho Regional de Psicologia – Seção PA/AP (CRP-PA/AP) e membros da comunidade acadêmica da Universidade.

“A gente sabe que será um processo seletivo bem concorrido porque a procura será grande, pois a psicologia desempenha um papel muito importante para a promoção do bem-estar e atende, também, a crescente demanda de profissionais que o estado do Amapá necessita. Hoje nós temos um corpo docente muito bem qualificado (…) Eu desejo a este curso (…) sucesso e vamos fazer com que ele seja mais um curso que renda bons frutos pra nossa Instituição”, ressaltou em seu discurso o pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos.

Em seu discurso, o coordenador da graduação, Prof. Dr. Arlan Amanajás Pinto, observou que a intenção é fazer um curso que possa aproximar, cada vez mais, a psicologia da comunidade. “A psicologia no estado do Amapá ainda é nova e a gente precisa fortalecer esse campo, no qual a todo instante aparecem novas demandas e a gente precisa de profissionais para atender essas demandas. (…) A ideia é trabalhar a interdisciplinaridade, aproximar outros profissionais que nós precisamos para fomentar a saúde e promover bem-estar; bem-estar envolve todas as áreas”, disse.

A vice-coordenadora de Psicologia, Profa. Dra. Norma Iracema de Barros Ferreira, enfatizou a sólida formação que os docentes do curso possuem para socializar o conhecimento com os novos acadêmicos da graduação. “Nós estamos hoje aqui, reunidos, no sentido de fortalecer a psicologia como profissão e, principalmente, fazer a universidade pública cumprir esse seu papel social de ofertar um curso que é uma demanda muito grande e agora conseguimos ter maturidade suficiente para oferecer um curso à medida do que é exigido (…)”, afirmou.

Participaram também da mesa de cerimônia a vice-diretora do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde (DCBS), Profa. Dra. Viviane Cristina Cardoso Francisco; o diretor do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec), Prof. Dr. Ronaldo Manassés Rodrigues Campos; e a representante da diretoria do Conselho Regional de Psicologia – Seção PA/AP, Adriana Ribeiro.

Adriana agradeceu o convite para participar da cerimônia e apontou que o lançamento do vestibular de Psicologia era um momento ímpar para a área no estado do Amapá, relembrando que hoje é o Dia do Psicólogo. “Com a Psicologia na Unifap, responder para a sociedade as demandas mais contemporâneas de gênero, de raça e das nossas amazonicidades. Que a gente possa desenvolver uma psicologia com um jeito tucuju”, aditou.

Sobre o curso – O Bacharelado em Psicologia será presencial, no campus universitário Marco Zero do Equador (Macapá-AP). A graduação terá duas ênfases: a primeira focaliza a promoção da saúde e a prevenção de doenças, enquanto a segunda volta-se às experiências em educação, assistência social e segurança pública. A matriz curricular está organizada em 4.605 horas, distribuídas em cinco anos de estudo a serem executados em regime de tempo integral, nos turnos vespertino e noturno.

Serviço

Processo Seletivo Especial de Psicologia

Inscrições gratuitas de 30 de agosto a 13 de setembro, exclusivamente no site https://depsec.unifap.br/concursos/. Edital de seleção está disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/66cd418ad0193287ea358eaa.

