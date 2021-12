Agradecimentos e solidariedade marcaram a confraternização de natal no Complexo Cidadão Zona Norte

Na sexta-feira (17), membros, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados participaram de uma confraternização de natal, no auditório do Complexo Cidadão Zona Norte, do Ministério Público do Amapá (MP-AP). O evento ocorreu no último dia de atividades normais, antes do recesso administrativo. A recepção foi feita pelos promotores Wueber Penafort, da Promotoria da Saúde, e Roberto Álvares, da Educação. Os trabalhadores dos serviços gerais e copa foram adotados por um servidor e membro, e receberam um brinde na celebração.



O promotor de Justiça da Saúde, Wueber Penafort citou a canção “What a wonderful world” do americano Louis Armstrong, e relatou que nos anos 60, o artista foi abordado por jovens que criticaram sua música que ressalta a maravilha do mundo, e respondeu que bastava olhar para as flores, para o céu e árvores, e lembrou que ainda se ouvem o choro das crianças ao nascerem, e que portanto, a despeito da poluição, da guerras, da fome e da miséria, o mundo é maravilhoso. “Mesmo no curso de uma pandemia da Covid, o mundo é maravilhoso, e a prova é a dedicação de nossos colaboradores, que não são movidos pelos parcos recursos que recebem, mas pela solidariedade, pelo amor às pessoas, por esta razão este momento é de muita energia positiva para 2022 e de muitas bênçãos de Deus, pois sobrevivemos e estamos comemorando o nascimento do menino Deus”, disse o promotor.

O titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PJDE), promotor Roberto Alvares, comentou: “O período natalino é o momento mais bonito e sagrado para todos. Os amigos se divertem, as famílias se reúnem em oração e comemoram o natal. A essência dessa data comemorativa não é o enfeite de uma árvore ou algo equivalente, mas sim, a celebração do nascimento do Menino Jesus. Portanto, desejo meus sinceros votos de Feliz Natal e um próspero 2022 a essa família chamada Ministério Público. E que a essência do filho de Deus esteja em cada um de nós para alcançarmos a tão sonhada paz mundial”, declarou.

Para Lady Laura Furtado, que trabalha no serviço de copa do Complexo Cidadão Zona Norte, foi um momento para confraternizar e agradecer por este ano. “Em 2020 tivemos pouco contato com os colegas das Promotorias, e fez muita falta, porque aqui todos se tratam muito bem, há respeito, mas não distinção. Mas neste ano que está encerrando graças a Deus voltamos aos poucos para a convivência no trabalho, com todos os cuidados, e foi muito importante para nossa saúde mental após tantos meses de isolamento e perdas confraternizar, agradecer e desejar dias melhores para todos”.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado