MS credencia Centro de Especialidades Odontológicas do município para recebimento de custeio

Os centros credenciados pelo Ministério da Saúde recebem recursos de implantação para construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos odontológicos

O Ministério da Saúde credenciou o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de Macapá para recebimento do incentivo financeiro de custeio mensal de serviços necessários para os cuidados com a saúde bucal de média complexidade, através do Programa Brasil Sorridente. O credenciamento foi divulgado por meio da portaria GS/MS N° 44, de 12 de janeiro de 2022. O CEO fica localizado dentro do Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), tem como objetivo facilitar o acesso da população gratuitamente aos serviços de média e alta complexidade no diagnóstico e assistência à saúde bucal, com excelência de qualidade, além de promover a inclusão social, visto que garante tratamento de alto custo.

Existem três tipos de centros de especialidades e cada um deles recebe um valor de incentivo para implantação e custeio. O CEO do Município de Macapá é classificado como tipo 3. O valor mensal destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas é de R$ 19.250,00.

“Este credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, é muito importante porque a partir de agora nós teremos recursos para oferecer à população de Macapá novos serviços no CEO. O credenciamento é uma porta que se abre para outras solicitações, dando possibilidade a requerer junto ao Brasil Sorridente recursos para suprir novas demandas”, comenta a diretora do Centro de Especialidades Odontológicas, Daiby Bezerra.

Brasil Sorridente

O Brasil Sorridente busca garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. Sua principal atuação é na qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo ações em saúde bucal com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre as principais linhas de ação do Brasil Sorridente, estão a ampliação e qualificação da atenção especializada, especialmente com a implantação e custeio de Centros de Especialidades Odontológicas.

CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas presta atendimento de média complexidade nas áreas de odontopediatria, ortodontia, ortodontia funcional dos maxilares, endodontia, bucomaxilofacial, periodontia, próteses dentárias, além de clínica geral. Para serem atendidos, os usuários precisam ser encaminhados através das unidades básicas de saúde, onde deve acontecer o primeiro atendimento aos pacientes.

Maison BritoSecretaria Municipal de Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado