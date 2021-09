Manaus recebe ações em comemoração ao Dia da Amazônia

No próximo domingo (5) é celebrado o Dia da Amazônia em todo o Brasil. Para garantir visibilidade para data, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da maior floresta tropical do mundo, acontecerão diversas ações em Manaus, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (ICS).

A capital do Amazonas receberá diversas iniciativas, como a que o Movimento Ficha Verde (MoFV) realizará com o apoio de ciclistas colando cartazes pelas ruas de Manaus, os famosos “lambes”. Além disso, vai disponibilizar em painéis de led, espalhados pela cidade, mensagens fazendo um alerta sobre os altos índices de desmatamento e as consequências da devastação da floresta amazônica.

O MoFV, com o apoio do ICS, também mobilizou três grafiteiros para fazerem um painel com mensagens de conscientização e conservação da Amazônia. A arte em grafite será feita no muro da sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada no bairro Parque Dez, e a mensagem principal será “O amanhã da Amazônia é agora”.

Ainda no dia 5, a FAS realizará duas ações especiais em homenagem ao Dia da Amazônia. Pelas redes sociais, a instituição está mobilizando as pessoas para participarem do “tuitaço”, uma ação no Twitter, com a #EuCuidoDaAmazônia e, às 20h, uma projeção com iluminação em um prédio localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a rua José Clemente, no Centro.

A projeção será feita com imagens de pessoas que protegem a floresta amazônica, em agradecimento às comunidades que mantêm a floresta em pé. A iniciativa também faz parte da campanha “Eu cuido da Amazônia”, realizada pela FAS.

