Clécio Luís anuncia início da segunda fase da transição governamental

O governador eleito, Clécio Luís, anunciou durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 22, o início da 2ª fase da transição governamental. A partir de agora, mais técnicos passam a integrar a equipe de transição, que ao todo já envolve cerca de 100 pessoas não remuneradas, que estão fazendo o diagnóstico do estado e também, planejando as primeiras ações do novo governo.

O trabalho segue com a análise de relatórios entregues pelos gestores do atual governo divididos nos eixos Saúde, Educação, Assistência Social, Defesa Social, Gestão e Finanças, Infraestrutura, Economia e Assessoramento Jurídico.

“Nesta nova etapa, teremos uma equipe permanente trabalhando. O ritmo desses trabalhos se acentua na transição. Já estamos montando subgrupos temáticos, por eixos e por secretarias, para começar a trabalhar as informações e dessa forma, nos primeiros dias do nosso governo daremos continuidade a tudo o que está dando certo”. Afirmou, Clécio.

Durante a entrevista, Clécio Luís, também anunciou a criação de um conselho político, que se dará com a indicação de membros feita pelos partidos políticos que compuseram não apenas a coligação, como também os aliados políticos determinantes para a vitória. A primeira reunião do conselho já tem data marcada, e será nesta quarta-feira, 23.

“Lembrar que todo esse cronograma que estamos seguindo, é muito importante. Porque às vezes o governo que entra, por insegurança, por falta de informação tem que parar processos, parar projetos, obras e isso causa descontinuidade. Gerando desemprego, problema de prestação de contas. Até agora todos os objetivos estão sendo cumpridos, ou seja, tomar conhecimento de tudo, fazer com que não haja descontinuidade e colocar em prática o nosso plano de governo”. Destacou o futuro governador.

Ainda participaram da coletiva o vice-governador eleito, Teles Júnior, o coordenador da equipe de transição do governador eleito, Rodolfo Vale e o coordenador da equipe do atual governo, Marcelo Roza.

As reuniões técnicas serão acompanhadas pela imprensa



• 1º de dezembro – Quinta-feira | Reunião Técnica de Educação

• 5 de dezembro – Segunda-feira |Reunião Técnica de Infraestrutura

• 9 de dezembro – Sexta-feira|Reunião Técnica de Saúde

• 12 de dezembro – Segunda-feira |Reunião Técnica de Desenvolvimento (Economia e Meio Ambiente)

• 14 de dezembro – Quarta-feira|Reunião Técnica de Assistência Social

• 16 de dezembro – Sexta-feira|Reunião Técnica de Segurança

1ª fase transição

Até o momento já foram apresentados 16 seminários temáticos, dos 18 que estão programados.

Ontem, 21, foi abordado o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação”, que envolve as secretarias de: Ciência e Tecnologia, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, Universidade Estadual e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado.

Nesta terça-feira, 22, o seminário abordará os Programas Sociais do governo, gerenciados pelas secretárias de Assistência e Juventude, encerrando na quarta-feira (23), com apresentação da Defensoria Pública.

Algumas equipes de transição já iniciaram as visitas técnicas as unidades de governo, como por exemplo, Hospital de Emergência, Escolas, abrigos.

Fotos: Celiane Freitas

