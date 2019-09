“SESC Partituras” homenageia Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth

Com entrada gratuita, o evento será realizado no SESC Centro, às 19h.

Dando início a temporada de 2019 do projeto Concertos SESC Partituras, o SESC Amapá, trás ao palco a cantora lírica Vera Vigário e o Pianista Bruno George, que voltam à programação em homenagem a Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth através do Duo Sonoro. A apresentação será gratuita e acontecerá no dia 26 de setembro, às 19h no SESC Centro.

O Duo Sonora apresenta em Piano e Voz, a Música Erudita Brasileira com obras de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth, ícones da música erudita brasileira do século XIX e XX nos gêneros: choro, polka, tango brasileiro, marcha, valsa, entre outros.

Sobre o projeto

O Projeto SESC Partituras é uma biblioteca digital de música que visa preservar e difundir o patrimônio musical brasileiro por meio da disponibilização de partituras digitalizadas e editoradas. O site oferece acesso gratuito às partituras, permitindo a consulta e download das obras catalogadas. Anualmente são programadas pelos Departamentos Regionais do SESC apresentações musicais com repertório selecionado exclusivamente do acervo do projeto, que é formado por obras de compositores brasileiros, com participações de músicos nas mais diversas formações entre solistas, grupos de câmara, coral e orquestra.

