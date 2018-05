Animais exóticos que viriam ilegalmente ao Amapá são resgatados

Macapá/AP – A Polícia Federal apoiou o Ibama no resgate de quatro cobras

exóticas que viriam de forma ilegal para Macapá no último sábado (12/05).

A ação foi decorrente da Operação Marraquexe, deflagrada na última

semana para combater o tráfico de animais silvestres, exóticos e em

extinção.

Os animais foram encontrados nos Correios da cidade de Guarulhos/SP,

estavam dentro de uma caixa de papelão, junto a um aparelho de som e

tinham como destino a residência do homem investigado pela Polícia

Federal. A encomenda foi enviada por um remetente da cidade de Jacarta,

capital da Indonésia.

O destinatário dos animais já prestou depoimento na Polícia Federal e irá

responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes contra a

fauna, a administração ambiental e organização criminosa, além do

pagamento de multa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá