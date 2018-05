Semana de Conscientização sobre Lúpus encerra com ação social e de saúde

O fim de semana foi marcado por diversas ações de saúde. Uma delas foi alusiva à Semana de Conscientização sobre Lúpus, organizada pela Associação de Amigos e Pessoas com a Doença no Amapá. Na atividade, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) colaborou com orientações em saúde bucal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, além da dispensação de medicamentos.

A programação foi planejada com o objetivo de difundir informação de modo a apresentar as particularidades da doença e as necessidades dos portadores. “Já realizamos a semana de conscientização há dois anos, com o intuito de buscar melhorias na qualidade de vida desse paciente, tanto no atendimento médico quanto na disponibilização do medicamento”, disse a presidente da Associação de Amigos e Pessoas com Lúpus no Amapá, Francielle Martins.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Eldren Lage, a participação na atividade ajuda no fortalecimento do processo de humanização e acolhimento do paciente com Lúpus na rede de atenção básica. “Não existe cura para a doença, mas sim um controle que ajuda a manter a qualidade de vida. Por isso, a prefeitura dispõe da prednisona nas UBS’s, um dos medicamentos utilizados pelos pacientes, mesmo que o tratamento não seja de competência do Município”, explicou Lage.

A atividade também contou com atendimento jurídico, psicológico, corte de cabelo e palestras, que abordaram as características do Lúpus, que é uma doença autoimune, não contagiosa, infeccciosa ou maligna, mas sim crônica.

Jamile Moreira