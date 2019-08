Herpes-zóster: doença causada pelo vírus da catapora afeta pessoas com mais de 50 anos

Dor, coceira, ardor, surgimento de lesões na pele, febre e sensação de formigamento. Estes são alguns dos sintomas da herpes-zóster, doença conhecida como cobreiro, que afeta pessoas que já tiveram catapora. O problema pode ser desenvolvido em qualquer idade, mas na maioria das vezes aparece em quem tem mais de 50 anos. As doenças possuem relação direta, pois são causadas pelo mesmo vírus, o Varicela-Zóster.

— Esse é um vírus de encubação longa, ou seja, a pessoa que já teve catapora fica com esse microrganismo no corpo até que a imunidade abaixe de novo. Mas nem todo mundo que teve catapora vai desenvolver zóster — explica o especialista em medicina preventiva Antonio Carlos Till, fundador do Vita Check-Up.

As lesões — formadas por bolinhas vermelhas — aparecem sobre o caminho traçado por nervos. As regiões onde elas surgem com maior frequência são no peito e das costas.

A única forma de prevenção contra a herpes-zóster é vacinação, mas o SUS não disponibiliza doses grátis. O Ministério da Saúde informou que oferece todas as vacinas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e que este não é o caso da que protege contra a herpes-zóster. A pasta afirmou que ainda que não há pedido de incorporação desta vacina no calendário nacional. Nas clínicas particulares, os preços variam entre R$ 520 a R$ 620.

— É uma vacina nova, que tem uma concentração (de componentes para criar anticorpos contra o vírus) cerca de dez vezes maior que a catapora — afirma Celso Granato, infectologista do Grupo Fleury.

Veja mais no Jornal Extra

Curtir isso: Curtir Carregando...