Guia da beleza: nutricionistas listam dicas para manter a saúde da pele e dos cabelos

De acordo com a nutricionista Priscilla Lima, um cardápio pobre em nutrientes ou inadequado deixa os cabelos e as unhas mais fracos, quebradiços, sem brilho e com pouco crescimento

Lívia Oliveira

Sabia que você pode economizar em tratamentos estéticos apenas melhorando a alimentação? A escolha dos alimentos diários tem um papel decisivo na saúde da pele, cabelo e unhas. De acordo com a nutricionista Priscilla Lima, um cardápio pobre em nutrientes ou inadequado (com elevado consumo de industrializados, açúcar e sal), deixa os cabelos e as unhas mais fracos, quebradiços, sem brilho e com pouco crescimento.

A nutricionista Flávia Morais, diretora de nutrição e desenvolvimento de produtos no Mundo Verde, chamou atenção para os nutrientes que não podem faltar no plano alimentar: proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais. Além disso, você também deve usar e abusar da ingestão de líquidos durante o dia para manter o corpo hidratado.

Proteínas: atuam na manutenção da estrutura, elasticidade e firmeza da pele e dos cabelos;

Gorduras boas: fontes de ômegas, por exemplo, que ajudam a manter e melhorar hidratação e firmeza da pele;

Vitaminas: vitamina C, vitamina A e algumas vitaminas do complexo B ajudam no crescimento e fortalecimento dos cabelos.

Minerais: zinco, selênio e ferro também ajudam no crescimento e fortalecimento dos cabelos e ainda ajudam na produção e absorção do colágeno, que importante para saúde da pele.

Para te ajudar a melhorar suas escolhas alimentares, Priscilla e Flávia prepararam um guia sobre o que precisa incluir no cardápio e o que deve ser evitado para melhorar a saúde da pele, cabelos e unhas.

