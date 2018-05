Evento quer ampliar acesso à educação financeira no País

Começa nesta segunda-feira, 14, e vai até o próximo sábado a quinta edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Enef), organizada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) – composto por representantes de órgãos como Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Com diversas palestras e atividades pelo País, o objetivo do evento, com participação do Estado, é aumentar a conscientização sobre a educação financeira – de como preparar um orçamento familiar a como se planejar para a aposentadoria.

De segunda, 14 a sexta-feira, 19, às 16 horas, a equipe do portal de Economia & Negócios do Estadão e especialistas da Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros – farão entrevistas ao vivo no Facebook abordando temas como planejamento financeiro, orçamento, investimentos e previdência. Os leitores terão suas perguntas respondidas pelos planejadores.

“O brasileiro tem muita dificuldade de tomar para si a responsabilidade de suas decisões financeiras”, diz Lavínia Martins, diretora da Planejar. “Ele deixa para poupar o que sobra no fim do mês – e nunca sobra; acumula dívidas em vários instrumentos de crédito sem entender ao certo como funcionam. O resultado é o alto endividamento: 60% da população, sendo um terço inadimplente.”

Ela menciona um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que mede a habilidade de estudantes de 15 anos de lidar com questões financeiras. De um total de 15 países, o Brasil ficou na lanterna – mais da metade (53%) dos adolescentes ficaram abaixo do nível de conhecimentos financeiros mínimos avaliados.

