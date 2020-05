Obmep 2020 tem cronograma adiado para setembro

Primeira fase estava marcada para maio, mas foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus

A 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2020 (Obmep), que seria realizada em meio, sofreu alterações em seu calendário, devido à pandemia do novo coronavírus. Pelo novo cronograma, a primeira fase da prova será em setembro. A Obmep deste ano alcançou número recorde de municípios inscritos, 5.561, seis a mais do que em 2019.

A Obmep tem como objetivo contribuir para estimular o estudo da Matemática no país e identificar jovens talentos, além de promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. A competição é composta por duas etapas, divididas de acordo com o grau de escolaridade: Nível 1 (6º e 7º anos do ensino fundamental), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (ensino médio).

De acordo com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), organizador e realizador da olimpíada, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), as novas datas já foram definidas para a competição. Confira, abaixo, o novo calendário da Obmep 2020.

Calendário Obmep 2020

Com as mudanças na Obmep 2020, a prova da primeira fase será aplicada em 22 de setembro e, a segunda etapa, em 27 de março de 2021. Dessa forma, a divulgação dos estudantes classificados para a segunda fase ocorrerá em 4 de novembro. Os locais de prova da segunda etapa serão definidos em 24 de fevereiro de 2021. O anúncio dos premiados será feito em 15 de junho do ano que vem.

– Primeira fase Obmep 2020: 22 de setembro de 2020

– Divulgação dos classificados para a segunda etapa: 4 de novembro

– Segunda fase Obmep 2020: 27 de março de 2021

– Locais de prova da segunda etapa: 24 de fevereiro de 2021

– Resultado Obmep 2020: 15 de junho de 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

