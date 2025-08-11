Governador Clécio Luís lança a Central da Expofeira e anuncia novidades da 54ª edição

O governador do Amapá, Clécio Luís, inaugura nesta quinta-feira, 7, a Central da Expofeira no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá, onde o evento acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. No lançamento, serão anunciadas as novidades da 54ª edição do maior evento de negócios da Amazônia.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira é organizada pelo Governo do Estado com o apoio do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e reúne exposições e vendas de produtos do agronegócio, artesanato, gastronomia e comércio local; palestras, oficinas e rodadas de negócios entre pequenas, médias e grandes empresas, até multinacionais; além de programações culturais gratuitas de diversos segmentos, com artistas regionais e nacionais.

O evento, retomado pela atual gestão em 2023, é uma vitrine para os negócios que, com suporte das políticas públicas do Governo do Estado, consolidam o Amapá como uma das economias que mais crescem no Brasil, impulsionando a geração de empregos e de renda, o desenvolvimento sustentável e as condições para a dignidade do povo amapaense.prensa@cultura.am.gov.br

Local: Parque de Exposições da Fazendinha

Data: 07/08/2025 às 18h0

Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Zona Sul de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

