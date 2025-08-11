terça-feira, agosto 12, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

Amapá

Governador Clécio Luís lança a Central da Expofeira e anuncia novidades da 54ª edição

Livia Almeida

O governador do Amapá, Clécio Luís, inaugura nesta quinta-feira, 7, a Central da Expofeira no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá, onde o evento acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. No lançamento, serão anunciadas as novidades da 54ª edição do maior evento de negócios da Amazônia.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira é organizada pelo Governo do Estado com o apoio do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e reúne exposições e vendas de produtos do agronegócio, artesanato, gastronomia e comércio local; palestras, oficinas e rodadas de negócios entre pequenas, médias e grandes empresas, até multinacionais; além de programações culturais gratuitas de diversos segmentos, com artistas regionais e nacionais.

O evento, retomado pela atual gestão em 2023, é uma vitrine para os negócios que, com suporte das políticas públicas do Governo do Estado, consolidam o Amapá como uma das economias que mais crescem no Brasil, impulsionando a geração de empregos e de renda, o desenvolvimento sustentável e as condições para a dignidade do povo amapaense.prensa@cultura.am.gov.br

Local: Parque de Exposições da Fazendinha

Data: 07/08/2025 às 18h0

Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Zona Sul de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Ifap suspende calendário acadêmico 2024

Livia Almeida

Recolhimento documental marca nova etapa da regularização fundiária em Serra do Navio

Chico Terra

Em Santana, governador Clécio Luís anuncia construção de quadra poliesportiva e jardim sensorial para autistas

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.