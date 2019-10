Como saber se meu título foi cancelado?

O TRE/AP esclarece como o eleitor pode verificar a sua situação eleitoral.

Amanda Bastos.

A Justiça Eleitoral tem o objetivo de exercer a transparência e acessibilidade para facilitar o acesso do eleitor as informações, dessa forma, buscando esclarecer dúvidas. Uma das indagações frequentes dos eleitores é sobre como consultar a sua situação eleitoral, com o intuito de verificar se o seu título de eleitor está cancelado.

Para consultar sua situação eleitoral, basta acessar o site do TRE/AP (http://www.tre-ap.jus.br/) e clicar na opção “situação eleitoral” que está localizada nos “serviços ao eleitor”. A consulta pode ser feita através do nome completo e data de nascimento ou número do título de eleitor.

Como ter a situação eleitoral regular?

O eleitor que não estiver com a sua situação regular, precisa comparecer ao cartório eleitoral com documento oficial (com foto) e comprovante de residência. Para contribuir e facilitar com a solução do problema, caso tenha também o título eleitoral e comprovantes de votação, de justificação ou de quitação de multa, pode levar para o cartório. Outra opção para consultar se o título está cancelado é telefonando para qualquer cartório eleitoral.

Como emitir boletos de multas?

Caso o eleitor tenha deixado de votar, é possível emitir o boleto da multa para pagamento pelo site do TSE por meio do serviço “Consulta de débitos do Eleitor” no seguinte link: http://www.tse.jus.br/ eleitor-e-eleicoes/servicos/ titulo-de-eleitor/quitacao-de- multas . Vale ressaltar que a emissão e o pagamento do boleto não são suficientes para a regularização da situação, devendo o eleitor apresentar o respectivo comprovante de pagamento em qualquer unidade da Justiça Eleitoral para regularizar sua situação.

Curtir isso: Curtir Carregando...