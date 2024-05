Dia de Cabralzinho: Governo do Estado apoia programação festiva no município de Amapá

Figura histórica, o herói amapaense tem feriado estadual e programação cultural garantida.

Por: Kelison Neves

Com o apoio do Governo do Estado, o município de Amapá, distante 226 quilômetros da capital, celebra nesta quarta-feira, 15, o Dia de Cabralzinho, em homenagem à figura histórica amapaense, que completa 129 anos. A programação é realizada pela Prefeitura do município e contará com desfile cívico, inaugurações, competições esportivas e shows musicais.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) disponibilizaram banheiros químicos, tendas e estrutura para a realização da programação. A data é considerada feriado estadual no Amapá.

A programação traz competições esportivas, falas históricas sobre Cabralzinho e show da aparelhagem amapaense Trepidante, que promete animar o público.

Feito histórico

Cabralzinho entrou para a história como o herói do Amapá no conflito do Contestado franco-brasileiro, em 1895, contra invasores franceses à Vila de Espírito Santo, onde atualmente está localizado o município de Amapá.

À época, o Amapá formava uma região de Contestado Franco-Brasileiro. Após a Batalha, a República reconheceu o heroísmo de Cabralzinho e seus comandados. O Laudo Suíço, em 1900, ratificou o Rio Oiapoque como fronteira franco-brasileira e pôs fim ao litígio. No ano seguinte, em 22 de outubro de 1901, a lei nº 798 criou a cidade de Montenegro, que em 1903, voltou a receber a denominação de Amapá até os dias atuais.

Confira a programação:

Quarta-feira, 15

6h – Alvorada festiva

8h – Hasteamento do Pavilhão Nacional

8h30 – Explanação histórica e fala das autoridades

9h – Desfile Cívico e Militar

11h – Inauguração de escola municipal

15h30 – Final da Copa Cabralzinho de Futebol

16h – Passeio ciclístico de Cabralzinho

20h – Shows locais e apresentação da aparelhagem Trepidante



Foto: Arquivo/GEA

