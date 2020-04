Exercite-se em 12 minutos com aulas gratuitas durante a quarentena

Akmos disponibiliza seu programa de alto impacto gratuitamente nas redes sociais

Mesmo em tempos de isolamento, precisamos manter a saúde física em dia. Não é porque estamos “presos” em casa que precisamos deixar de nos exercitar. As atividades que são importantes no dia a dia, agora ganham maior relevância porque ajudam a manter corpo e mente saudáveis além de ser um passatempo para os momentos livres.

Com as academias e os parques fechados uma combinação simples de alimentação saudável e atividades físicas diárias podem ser a solução contra o sedentarismo durante a quarentena. E para ajudar a manter a forma a Akmos lançou a campanha Akmos em casa.

Com o objetivo de reforçar que as pessoas fiquem em quarentena e deixar este período mais agradável e saudável, ação traz uma sequência de 7 vídeos com exercícios simples que podem ser feitos em qualquer espaço de casa.

“A ansiedade desencadeia gatilhos emocionais que muitas vezes são descontados na comida, nos doces, no consumo de álcool para aliviar o estresse, e isso vai desencadear em aumento de peso, que, ao final do isolamento, será um outro problema enfrentado. Então, realizar exercícios em casa, nem que seja por apenas 12 minutos, como é a proposta do Impakt60, aliado a uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e vegetais, vai fazer o organismo performar melhor, o cérebro oxigenar e quem estiver trabalhando em home office ainda vai ser mais produtivo, além do que, ainda ajuda a manter o foco longe do problema enfrentado”, avalia, Ricardo Nakai, diretor de marketing da empresa e educador físico.

Um treino intenso com 12 minutos de duração para todos os dias da semana, fortalece o condicionamento físico, proporciona o ganho cardiorrespiratório e perda de calorias.

As vídeo aulas Impakt60 estão disponíveis gratuitamente nas redes sociais da Akmos. Nas plataformas também se encontram posts com dicas de alimentação, nutrição e sugestões para tornar a rotina em casa mais fácil.

Jéssica Souza

Assessora de Imprensa