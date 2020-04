Fundação Grupo Boticário disponibiliza livros paradidáticos destinados a professores do Ensino Fundamental

São Paulo, abril de 2020 – Abril é o mês do livro infantil, com duas datas que comemorativas (Dia Internacional e Dia Nacional do Livro Infantil, respectivamente 2 e 18). Por isso, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza escolheu o período para lançar o formato digital da coleção ‘Meu Ambiente’. São nove livros paradidáticos, com referencial teórico e propostas de atividades com os alunos. Direcionado para auxiliar os professores do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) a trabalharem com a nova geração, de forma lúdica e interdisciplinar, os materiais ressaltam a importância da natureza bem conservada e sua relação com o bem-estar social.

“O Ensino Fundamental é a fase em que os alunos constroem a base de seu conhecimento. Tão importante quanto a base para cálculos e leituras, é essencial que estabeleçam uma conexão com a natureza e que a conheçam não apenas pela beleza, mas para aprender sobre a relação com tudo que faz parte do nosso dia a dia. O conteúdo da coleção ‘Meu Ambiente’ foi desenvolvido para integrar o processo de aprendizagem de forma interdisciplinar, e não como um tema separado”, explica Melissa Barbosa, coordenadora de Comunicação da Fundação Grupo Boticário.

Desenvolvido com a coordenação pedagógica do Sistema Educacional Família e Escola (Sefe), a coleção pode contribuir para o desenvolvimento de competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como o exercício da curiosidade intelectual e abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar hipóteses, resolver problemas e criar soluções. “Uma das vantagens é que o material não precisa seguir a sequência de capítulos, o professor pode adequar a abordagem de acordo com o tema que está trabalhando em sala de aula. Houve uma atenção especial para que o professor também pudesse explorar oportunidades, possibilidades”, avalia a coordenadora da Fundação. Ainda diante das competências da BNCC o material pode ser utilizado para que os alunos construam suas argumentações com base em fatos, dados e informações confiáveis na defesa dos direitos humanos, da consciência socioambiental e do consumo responsável.

Entre os recursos pedagógicos utilizados na elaboração do material está a Turma do Miguel. Os 12 personagens têm em comum a paixão pela natureza e de maneira lúdica podem ajudar o professor a abordar o tema em sala de aula. Com representantes de São Paulo, Pará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, entre outros estados, a diversidade é um dos aliados desses personagens ao apresentar a biodiversidade brasileira.

A coleção ‘Meu Ambiente’ ficará disponível no site da Fundação Grupo Boticário . A partir deste mês, a instituição também terá uma editoria em suas páginas do Facebook e Instagram, para compartilhar dicas sobre a natureza brasileira. Nas redes sociais, o foco será em propostas de atividades para as famílias brincarem com os seus filhos e a Turma do Miguel.

A Coleção

A coleção ‘Meu Ambiente’ começou a ser desenvolvida em 2015 em parceria com o Sefe. Além dos nove livros voltados aos professores, a edição impressa inclui outras nove obras destinadas aos alunos. Esse acervo físico foi distribuído em algumas unidades da rede pública em 2017, por meio de um projeto piloto. Nos últimos três anos, já alcançaram quase 200 mil alunos e nove mil professores de todas as séries do Ensino Fundamental, em mais de 35 municípios. “Temas como biomas brasileiros e ecossistema marinho têm uma conexão natural que precisa ser abordada em sala de aula, não apenas como benefício para os alunos, mas também para que os professores tenham a oportunidade de reconexão com a natureza”, complementa Melissa.

Sobre a Fundação Grupo Boticário:

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza completa 30 anos em 2020, consolidada como uma das principais instituições empresariais que atua pela conservação do patrimônio natural brasileiro. A partir de uma agenda positiva e por seu protagonismo e reputação, trabalha em rede, mobilizando centenas de atores de diferentes setores da sociedade que voluntariamente contribuem para esse propósito. A Fundação Grupo Boticário apoia ações de conservação da natureza, com aproximadamente R$ 80 milhões destinados a cerca de 1.600 iniciativas em todos os estados e biomas do país. Protege duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares. Atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e nas políticas públicas, além de contribuir para que a natureza inspire ou seja parte da solução para diversos problemas da sociedade. Também promove ações de engajamento e sensibilização, que aproximam a natureza do cotidiano das pessoas. A Fundação Grupo Boticário é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. A instituição foi criada em 1990, dois anos antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra, evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial.

