Mais de 10 mil idosos circularam nos ônibus em apenas uma semana

Mais de 10 mil idosos circularam no transporte público de Macapá, somente na última semana, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap). De acordo com o Setap, há uma grande preocupação com a quantidade de idosos utilizando os serviços mesmo após as recomendações de isolamento social como prevenção ao novo coronavírus.

De acordo com o Sindicato, a média é de 1.500 idosos por dia circulando de ônibus. Conforme os dados divulgados, apenas um idoso circulou mais de 20 vezes nos sete dias registrados.

Há pouco mais de uma semana, após sinalização do presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível suspensão do isolamento social para reativar a economia, o volume de passageiros idosos no sistema ônibus voltou a crescer. A recomendação do Setap é que os idosos evitem utilizar os serviços, já que fazem parte do grupo de risco da Covid-19.

Na sexta-feira, 3, o prefeito Clécio Luís chegou a anunciar que utilizaria os órgãos de fiscalização para evitar a circulação de pessoas, especialmente as que compõem o grupo de risco. “Embora com medidas de isolamento, em determinados horários estamos tendo até engarrafamentos nas ruas”, lamentou o prefeito.

Ascom/Setap

