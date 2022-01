Litro da gasolina ultrapassa os R$ 8,00 pela primeira vez no Brasil

ANP mostra que o produto custa R$ 8,029 no Rio de Janeiro; Com R$ 6,10, o Amapá é o estado com o menor preço

O preço máximo da gasolina nos postos de combustível ultrapassou os R$ 8,00 pela primeira vez no Brasil. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que o litro do produto custa R$ 8,029 no Rio de Janeiro.

Número foi divulgado na noite da última sexta-feira (28) após um levantamento semanal do valor. Logo, o preço do combustível obtido pela pesquisa é referente à semana entre os dias 23 e 29 de janeiro de 2022.

Três estados aparecem na segunda posição da lista. Acre, Minas Gerais e Paraná registram R$ 7,60 como o atual preço do litro da gasolina. O menor custo para os motoristas é no Amapá, que observa R$ 6,10.

