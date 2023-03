PF faz ação contra divulgação de imagens de abuso sexual de crianças

Operação Custodire cumpre mandados em Macaé, norte do estado



A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (9) dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil no Rio de Janeiro. Os mandados da operação Custodire foram cumpridos na cidade de Macaé, no norte do estado.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Campos dos Goytacazes (RJ). Segundo a PF, um dos alvos da ação de hoje foi preso em flagrante por armazenar arquivos contendo cenas de violência sexual contra crianças.

A ação de hoje foi desencadeada depois que as investigações constataram que um cliente de provedor de internet havia feito o download e compartilhado centenas de arquivos com conteúdo pornográfico infantil.

Nas buscas, os policiais apreenderam computadores, aparelhos celulares e mídias. O material será periciado.

EBC

