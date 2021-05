PF prende homem que tentava aplicar golpe contra Caixa Econômica

Macapá/AP. Investigações levaram a Polícia Federal a prender em flagrante um estelionatário na tarde desta sexta-feira, 28, no momento em que ele iniciava uma fraude em desfavor de agência da Caixa Econômica Federal no município de Santana/AP.

O indivíduo se utilizou de documentos falsos para se passar por servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Com isso, ele tentaria fazer um empréstimo consignado no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor que seria destinado a uma outra pessoa. Aos policiais, o homem admitiu que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo crime.

O homem foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Macapá para a realização dos procedimentos da prisão em flagrante pela prática do crime de tentativa de estelionato majorado – que ocorre quando o delito é cometido em detrimento de entidade pública. Em seguida, foi conduzido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça. Em caso de condenação, poderá cumprir pena superior a cinco anos de reclusão mais pagamento de multa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

