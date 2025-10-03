Governo do Amapá inicia obras de reforma do Estádio Zerão com investimento de R$ 6 milhões

O Governo do Amapá dará início às obras de revitalização do Estádio Milton de Souza Corrêa, o tradicional Zerão, patrimônio esportivo e cultural do estado. Com duração prevista de cinco meses e entrega marcada para fevereiro de 2026, a obra será executada em duas etapas e contará com um investimento de cerca de R$ 6 milhões, provenientes do Tesouro Estadual, do Programa Calha Nor te e de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues.

Na primeira fase, as intervenções serão voltadas à segurança estrutural, com reforma dos muros, alambrados, portões e pintura. Já a segunda etapa contempla melhorias mais amplas, incluindo a modernização completa das instalações elétricas e de iluminação, além dos sistemas de água e esgoto. Também serão requalificados os vestiários, banheiros, cabines de imprensa, arquibancadas, estruturas metálicas, rampas e drenagem.

Um dos destaques da obra será a substituição integral do gramado, que passará a seguir os padrões exigidos para competições nacionais e internacionais. A reforma é resultado de uma articulação política estratégica, evidenciando a parceria entre o Governo do Estado e a bancada federal na promoção do desenvolvimento esportivo do Amapá.

