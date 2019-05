Veja: frutas (e suas calorias) que podem te ajudar a emagrecer

Alguns alimentos possuem menos calorias do que o corpo precisa gastar para digeri-las e, por isso, ajudam no processo de perda de peso

O processo de emagrecimento é longo e difícil, mas algumas boas escolhas podem acelerá-lo. Algumas frutas podem ajudar no processo: morango, pera e melancia, por exemplo, contêm calorias negativas (menos calorias do que o corpo precisa gastar na sua digestão), são cheias de fibras e outras propriedades que ajudam o corpo a emagrecer.

Para ajudar o regime, recomenda-se comer uma fruta a cada refeição, ou no mínimo duas frutas diferentes por dia, além de seguir uma dieta hipocalórica associada à prática regular de exercícios físicos. Mover o corpo aumenta o metabolismo e obriga o organismo a gastar calorias acumuladas em forma de gordura.

1 Morango

Calorias em 100 g: 45 Kcal.

A fruta ajuda a emagrecer pois contém calorias negativas e, além disso, é rica em ferro e em vitamina C, sendo um bom anti-inflamatório natural.

2 Banana

Calorias em 1 unidade: 87 a 120 Kcal.

Rica em triptofano, a banana tira o desejo de comer doces e sacia a fome. O número de calorias depende do tipo e do tamanho da fruta. Quando consumida antes de malhar, a banana diminui ainda o risco de cãibras, por ser rica em potássio. Ela também é ótima para o café da manhã, pois diminui a fome ao longo do dia. A banana assada no forno ou no micro-ondas com alguns cravos da índia é uma ótima sobremesa.

3 Maçã

Calorias em 170 g: 81 Kcal.

A maçã ajuda a emagrecer pois é rica em antioxidantes, regula os níveis de colesterol e de triglicerídeos e ajuda na digestão. A fruta, assada com canela ou cravo da índia, contém poucas calorias, é uma opção de sobremesa nutritiva.

