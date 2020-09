Unidade móvel do Laboratório Covid continua com atendimento ao lado do Teatro das Bacabeiras na terça-feira, 9

A Prefeitura de Macapá continua no dia 8 de setembro a ação de testagem de pessoas assintomáticas na unidade móvel do Laboratório Covid-19, ao lado do Teatro das Bacabeiras. O teste é destinado para pessoas assintomáticas, que não apresentam nenhum sinal ou sintoma da doença. A unidade móvel não funcionará no feriado de 7 de setembro.

Desde o dia 28 de agosto, início do atendimento na unidade móvel, foram realizados 2.109 testes. O exame que está sendo ofertado é para a detecção do IGM. Ele é feito a partir da coleta de sangue em um frasco, para que a amostra seja processada em centrífuga de laboratório.

Os casos que atestarem positivo terão seus dados cruzados com o registro de notificação do E-SUS, e, caso não tenham sido notificados como positivo anteriormente, serão encaminhados para uma das unidades de referência no atendimento para avaliação médica e orientações gerais.

Nos casos em que o exame der positivo e for constatado que já existe registro desta pessoa no E-SUS (notificado para Covid anteriormente), o material coletado é encaminhado para a realização de sorologia, que é a contraprova para um diagnóstico seguro desse paciente. Os casos que derem negativo devem manter as medidas e cuidados de prevenção

Para a realização dos testes, é necessário que a pessoa apresente um documento de identificação com foto e CPF.

Secretaria municipal de comunicação

Cássia Lima

