Lançado na COP30, minidocumentário mostra como o açaí se tornou identidade de ribeirinhos na Amazônia

Lançado na COP30, em Belém, o minidocumentário “Açaí Nativo: Fruto da Amazônia” traz histórias de comunidades ribeirinhas extrativistas na Ilha Jacaré Xingu, em Cametá (PA).



Na produção, de aproximadamente 10 minutos, os ribeirinhos relatam como aprenderam a extrair o açaí, a relevância do fruto para a sua dieta, seu sustento e como o alimento se tornou uma identidade regional.



“O açaí é mais do que um alimento e fonte de sustento para quem vive de sua extração — é também tradição, cultura e um pilar da sociobioeconomia amazônica, valorizando saberes locais e fortalecendo modos de vida que integram floresta, pessoas e economia”, afirma Sara Leal, diretora do filme e coordenadora de Comunicação do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).



A produção faz parte do projeto Cadeias Produtivas Sustentáveis no Pará, que produziu dados qualificados sobre as cadeias do cacau e do açaí para subsidiar estratégias de impacto socioeconômico, ambiental e de fortalecimento da sociobioeconomia no Estado.



O projeto é uma realização do IPAM em parceria com a Sedap Pará (Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado), com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e com apoio da AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento).



Após seu lançamento durante o Fórum Internacional da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, realizado na AgriZone da Embrapa, o minidocumentário está disponível no canal de YouTube do IPAM e pode ser assistido na íntegra aqui .

