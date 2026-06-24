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Dia Mundial do Rock em Macapá celebra 27 anos com lançamento oficial da programação neste sábado

Livia Almeida

Evento no Mercado Central reúne artistas da cena local e antecipa detalhes do maior festival de rock do Amapá, que acontece em julho com atrações nacionais e internacionais

O som das guitarras vai ecoar mais uma vez na capital amapaense. Neste sábado, 27 de junho, a partir das 18h, o Mercado Central de Macapá recebe o lançamento oficial da programação do Festival Dia Mundial do Rock 2026, que celebra 27 anos de história, consolidando-se como o mais longevo e tradicional festival de rock do Amapá.

A noite de lançamento contará com apresentações de Fatalium, Hanna Paulino, Marcos Fernandes, Marcel Valkant e Cães de Aluguel, reunindo diferentes vertentes do rock produzidas no estado e antecipando o clima da grande celebração marcada para os dias 11 e 12 de julho, na Praça da Bandeira.

Realizado pelo Instituto de Desenvolvimento do Amapá (ISDAP) e pelo produtor cultural Bio Vilhena, o projeto conta com apoio de instituições públicas e privadas e integra o calendário dos grandes eventos culturais do estado.

Para o coordenador geral do festival, Bio Vilhena, a longevidade do evento demonstra a força da cena rock amapaense.

“Chegar aos 27 anos mantendo o rock vivo, pulsando e ocupando espaços públicos é uma conquista coletiva. O festival é da galera que acredita na música autoral, nas bandas independentes e na cultura como ferramenta de transformação. Este ano vamos fazer história mais uma vez, com uma programação gigante, gratuita e feita para quem vive o rock de verdade”, destaca.

Festival terá atrações internacionais, feira criativa e estrutura ampliada

A edição 2026 do Festival Dia Mundial do Rock acontecerá nos dias 11 e 12 de julho, na Praça da Bandeira, com início às 16h. A programação contará com 14 bandas locais, além de duas atrações de destaque: a banda norte-americana Hirax e a lendária banda brasileira Viper.

Além dos shows, o público poderá participar de uma programação diversificada com feira de empreendedores, praça de alimentação, bares, espaço DMR Kids, palestra sobre empreendedorismo no rock e sorteios de brindes como camisetas, bonés, discos de vinil e tatuagens.

A estrutura contará com palco, sistema profissional de som e iluminação, telão de LED e espaços voltados para toda a família.

Celebrado mundialmente em 13 de julho, o Dia Mundial do Rock ganhou notoriedade após o histórico Live Aid, realizado em 1985, reunindo alguns dos maiores nomes da música mundial em um evento beneficente que entrou para a história da cultura pop. Em Macapá, a data é comemorada ininterruptamente desde 1999, tornando-se um dos principais encontros da cena alternativa da Amazônia.

PROGRAMAÇÃO DE LANÇAMENTO

Sábado – 27 de junho

Local: Mercado Central de Macapá
Horário: A partir das 18h

Shows:

  • Fatalium
  • Hanna Paulino
  • Marcos Fernandes
  • Marcel Valkant
  • Cães de Aluguel

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DIA MUNDIAL DO ROCK 2026

Dias 11 e 12 de julho

Local: Praça da Bandeira
Horário: A partir das 16h

Atrações confirmadas

  • 14 bandas amapaenses
  • Hirax (Estados Unidos)
  • Viper (Brasil)

Atividades

  • Feira de empreendedores
  • Praça de alimentação e bares
  • Espaço DMR Kids
  • Palestra sobre empreendedorismo no rock
  • Sorteios de brindes
  • Megaestrutura com palco, iluminação, som profissional e telão de LED

Realização: ISDAP e Bio Vilhena
Parcerias: Governo do Amapá, senador Randolfe Rodrigues, deputado federal Lucas Abrahão, deputado estadual Jory Oeiras, Sonora Produções, Prefeitura de Macapá, MacapáTur, Fita K7, Pulso Norte, Coletivo Novo Rock Amapá e Caffezinho.

Serviço

Lançamento Oficial da Programação do Dia Mundial do Rock 2026

Data: 27 de junho de 2026
Horário: 18h
Local: Mercado Central de Macapá
Atrações: Fatalium, Hanna Paulino, Marcos Fernandes, Marcel Valkant e Cães de Aluguel
Entrada gratuita

Fotos: arquivo Dia Mundial do Rock Amapá
Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

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