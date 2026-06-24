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Ministério Público lança guia para auxiliar jornalistas na cobertura das Eleições 2026

Livia Almeida

Material explica funcionamento da Justiça e do MP Eleitoral, principais regras e irregularidades a serem combatidas

O Ministério Público (MP) Eleitoral lançou, nesta quarta-feira (24), a cartilha Por Dentro das Eleições 2026 voltada para jornalistas que vão cobrir a disputa eleitoral deste ano. A publicação traz, de forma simples e didática, informações práticas sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público na fiscalização do cumprimento das leis e no combate a irregularidades. O objetivo é auxiliar a imprensa na tradução de conceitos técnicos e jurídicos, além de explicar como o MP Eleitoral trabalha para evitar abusos e garantir o equilíbrio da disputa eleitoral.

O guia foi elaborado pelo Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) e pela Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal (MPF). O material foi apresentado a mais de 150 jornalistas, durante o curso on-line sobre o uso de inteligência artificial e desinformação no contexto eleitoral, promovido pelo MPF em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS Rio).

A publicação traz as principais regras que devem ser seguidas por partidos, eleitores e candidatos, este ano, e mostra como o Ministério Público faz a fiscalização, acionando a Justiça para combater irregularidades ou pedir a punição dos envolvidos. O guia também lista os ilícitos mais frequentes, como propaganda antecipada, assédio eleitoral e fraude à cota de gênero, explicando o que diz a lei e quais são as punições que podem ser aplicadas, como cassação de mandato, multa e inelegibilidade, entre outras.

Uma das novidades são as regras relacionadas ao uso de inteligência artificial e deep fake nas campanhas, bem como as ações de combate à desinformação, como o projeto Manda a Real do MPF. A cartilha explica ainda a diferença entre as irregularidades eleitorais e crimes eleitorais, que podem levar à prisão, como compra de votos, violência política de gênero e boca de urna. Nela, os jornalistas também podem encontrar os canais de denúncia do MPF e links para acompanhar as séries especiais de matérias que traduzem conceitos jurídicos e as normas voltadas às eleições.

O MP Eleitoral é formado por procuradores do MPF e promotores dos Ministérios Públicos Estaduais. Eles atuam na fiscalização de todas as etapas do processo eleitoral, passando pelo cadastro de eleitores, campanha, votação, apuração e posse dos eleitos. O objetivo é garantir a escolha livre dos eleitores e o fortalecimento da democracia.

Acesse a íntegra da cartilha Por Dentro das Eleições 2026

https://biblioteca.mpf.mp.br/server/api/core/bitstreams/6dd999d6-5360-415b-a4cb-6cbe7ef99f72/content 

Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria-Geral da República
Atendimento à imprensa: (61) 3105-6404 / 3105-6408

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