Amapá apresenta queda de 73% em latrocínio e 85% em lesão corporal seguida de morte em 2024

As iniciativas estratégicas no combate às facções no Amapá resultaram em uma redução de 73% nos crimes de latrocínio e 85% nos casos de lesão corporal seguida de morte. O balanço está dentro dos nove primeiros meses de 2024 referente aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que no geral teve a redução de 33% em comparação ao mesmo p eríodo em 2023.

O resultado, divulgado pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e endossado pelo Ministério da Justiça, reflete o forte trabalho de enfrentamento à criminalidade e investimentos na segurança pública, seguindo umas das prioridades do Plano de Governo da gestão.

Em relação aos crimes de latrocínio, foram apenas 3 ocorrências este ano, contra 11 vítimas registradas em 2023. Dos municípios que assinalaram este tipo de crime no ano passado, Amapá e Santana não tiveram registros em 2024.

A capital Macapá, que no ano anterior acumulou nove ocorrências, apresentou queda de 67% de janeiro a setembro de 2024. Em resumo, 15 das 16 cidades amapaenses não contabilizaram casos de latrocínio.

Já os casos de lesão corporal seguida de morte acumularam 13 vítimas em 2023, contra duas em 2024. Macapá, que registrou 7 vítimas no ano passado, obteve uma redução de 71,5% em nove meses deste ano. Mazagão, Itaubal do Piririm, Laranjal do Jari e Porto Grande, que registraram vítimas no ano anterior, dessa vez não entraram nas estatísticas.

Furtos e roubos

Os dados significativos seguem na redução dos crimes de roubo e furto registrados no estado. De janeiro a agosto de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado, a diminuição foi de 23% nos roubos, e de 7,5% nos furtos.

No mesmo intervalo exposto, foram 4.232 ocorrências de roubos, contra 5.446 em 2023. O mesmo padrão é visto com os furtos, que caíram de 8.294 para 7.680, em oito meses.

Redução da violência

Os números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que, no total, foram 259 vítimas de crimes violentos em 2023, contra 174 neste ano. Em números absolutos, foram 85 vidas preservadas.

O foco do Governo do Estado no combate às facções criminosas, com investimentos em tecnologia e ações baseadas na inteligência, com total integração das forças de seguranças, foram decisivos para redução dos crimes violentos no Amapá. A modernização tecnológica também tem ajudado na repressão da violência com a utilização de equipamentos de última geração, como drones e câmeras de alta definição, que passaram a fazer parte das operações em áreas estratégicas.

