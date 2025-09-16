Governador Clécio Luís inspeciona obras de pavimentação de 5 quilômetros de vias em Vitória do Jari

Vistoria integrou agenda institucional no município, com obras, inclusão social, cultura e fortalecimento da economia no Sul do Amapá.

Para garantir a mobilidade urbana do município mais ao Sul do Amapá, o governador Clécio Luís vistoriou, neste sábado, 13, o início das obras de pavimentação de 5 quilômetros de vias em Vitória do Jari. A visita fez parte da agenda institucional do Governo do Estado durante as comemorações pelos 31 anos de fundação do município.

“Aqui é o início de uma obra que vai gerar 5 quilômetros de pavimentação asfáltica para Vitória do Jari, melhorando a mobilidade urbana e proporcionando mais segurança nas vias do município. Há muitas obras em andamento, fruto da parceria do Governo com a Prefeitura, nossos deputados e senadores. Temos passarelas, a tirolesa e escadaria da Praça Bela Vista, uma escola nova, o estádio Barbosão, o quartel do Corpo de Bombeiros e muito mais vindo por aí”, destacou o governador Clécio Luís.

De pavimentação a convênios para a limpeza, gestão de Clécio Luís leva melhorias pelo Amapá inteiro

De obras de infraestrutura à inclusão social, os investimentos do Tesouro Estadual promovem o desenvolvimento econômico, ampliam oportunidades e levam dignidade às famílias da região Sul do Amapá.

“Esse foi um compromisso firmado com Vitória do Jari e está sendo executado. São 5 km de asfalto, começando pela Praça Bela Vista e pelo entorno do nosso ginásio, onde estão ocorrendo os festejos do município. Só gratidão ao Governo por toda essa parceria que tem dado certo e trazido desenvolvimento para o nosso município”, agradeceu o prefeito Ary Duarte.

Governador Clécio Luís avalia a pavimentação de vias em Vitória do Jari

A agenda institucional contou ainda com:

Distribuição de 1,5 mil kits de alimentos por meio do programa Amapá Sem Fome;

Pavimentação do entorno da Praça Bela Vista;

Entrega dos prêmios aos campeões dos campeonatos de futebol society e vôlei de areia;

Apresentações de bandas e DJs do Amapá e do Pará;

Visita às obras de reforma da Unidade Mista de Saúde do município.

Com recursos do Tesouro Estadual e articulação junto à União e a outras lideranças políticas, o Governo do Amapá reafirma o compromisso do governador Clécio Luís em investir em todos os municípios do estado, fortalecendo a infraestrutura, promovendo a inclusão e garantindo mais qualidade de vida à população.

Foto de capa: Max Renê/GEA



Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...