Missão do Sebrae e GEA na Guiana Francesa fortalece cooperação e amplia articulação da Feira Internacional de Oiapoque 2026

Agenda institucional consolida parcerias estratégicas, promove intercâmbio gastronômico e reforça integração econômica para o maior evento depequenos negócios transfronteiriço entre Amapá e Guiana Francesa que ocorrerá de 30 de julho a 2 de agosto

Denyse Quintas

A missão institucional liderada pelo Sebrae e pelo Governo do Amapá na Guiana Francesa avançou na construção de parcerias internacionais, com destaque para a formalização do convite à participaçãona Feira Internacional de Oiapoque 2026 que ocorre no município, no período de 30 de julho a 02 de agosto. A agenda incluiu reuniões com lideranças da gastronomia, autoridades municipais de Cayenne e representantes da Coletividade Territorial da Guiana (CTG),com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica, técnica e cultural entre os territórios.

A missão na Guiana Francesa consolidou importantes avanços na agenda de integração transfronteiriça, com foco no desenvolvimento econômico, inovação e fortalecimento de pequenos negócios.A comitiva foi liderada pela superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, acompanhada pelo diretor de administração e finanças do Sebrae, Marcell Harb.

“Essa missão institucional do Sebrae no Amapá e Governo do Amapá à Guiana Francesa promove o desenvolvimento econômico por meio da integração regional. Estamos construindo pontes concretasentre os territórios, especialmente ao formalizar o convite para a participação na Feira Internacional de Oiapoque, que será um espaço estratégico para conexões, geração de negócios, intercâmbio de conhecimento e valorização das nossas potencialidades. A aproximaçãocom instituições, setor produtivo e lideranças locais fortalece um ambiente favorável à inovação, ao empreendedorismo e à cooperação internacional, beneficiando diretamente os pequenos negócios do Amapá”, disse a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Agenda

Durante a agenda, foi realizada reunião com os presidentes das associações de Gastronomia e de Chefs de Cozinha da Guiana Francesa, ocasião em que foi formalizado o convite para participaçãona feira. Como encaminhamentos, foram definidos avanços na construção de uma programação técnica conjunta, ações de intercâmbio gastronômico e iniciativas que valorizem a integração cultural e produtiva entre os territórios.

A missão incluiu encontro institucional com a prefeita de Cayenne, Madame Sandra Trochimara, em uma agenda marcada pelo fortalecimento das relações institucionais. Na ocasião, foram apresentadaspropostas de parceria voltadas ao intercâmbio técnico em gestão de pequenos negócios, a participação na Feira Internacional de Oiapoque e aproximação entre os municípios, reforçando a cooperação transfronteiriça.

Outro destaque foi a reunião realizada na Coletividade Territorial da Guiana (CTG), com a presença do presidente da Assembleia da Guiana Francesa, Gabriel Serville, da vice-presidente TiarrahSteenwinkel, do representante do CTG no Amapá, Remy Budoc, e da chefe da Missão de Cooperação Internacional e Regional, Viviane Tchung-Ming, além de outros membros da instituição.

Durante o encontro, foi apresentada a proposta da Feira Internacional de Oiapoque 2026, incluindo formatos de participação da Guiana Francesa e oportunidades de fortalecimento das relaçõeseconômicas e institucionais. Também foram alinhados encaminhamentos para futuras reuniões técnicas no Amapá, bem como a apresentação de projetos e possibilidades de cooperação com acesso a financiamentos provenientes de fundos europeus voltados à integraçãoregional e ao desenvolvimento territorial.

Negócios

A agenda contemplou ainda visitas a empresas interessadas em realizar negócios com o Amapá, além de debates sobre demandas da fronteira, oportunidades comerciais e as vantagens competitivasdo acordo entre União Europeia e Mercosul.

A Feira Internacional de Oiapoque 2026 será realizada no período de 30 de julho a 2 de agosto, e se consolida como um importante ambiente de conexão entre mercados, promoção de negóciose integração entre Brasil e Guiana Francesa.

Comitiva

A missão institucional liderada pelo Sebrae e pelo Governo do Amapá à Guiana Francesa, ocorreu no período de 2 a 5 de junho e contou com as presenças da superintendente do Sebrae Amapá,Alcilene Cavalcante; diretor de Administração e Finanças do Sebrae Amapá, Marcell Harb; conselheiro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Amapá (CDE), Jurandil Juarez; diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável da Sudam, Aharon Alcolumbre; presidenteda Associação Comercial e Industrial de Oiapoque (ACOI), Lilma Campos; gerente de Mercado do Sebrae Amapá, Rômulo Brasão; e a analista técnica do Sebrae Amapá, Celine Ferreira.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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