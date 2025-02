‘Volta às Aulas’: 4ª etapa da operação do Procon-AP visita malharias de Macapá e Santana

Considerando o período de retorno das aulas nos colégios particulares, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), realizará a partir de quarta-feira, 5, a 4ª etapa da operação “Volta às Aulas”. Nesta fase, a equipe de fiscalização visitará malharias em Macapá e Santana para verificar as conformidades dos estabelecimentos com as leis de proteção ao consumidor.

Esta é a primeira vez que o serviço é incluído no escopo da operação. Pontos como a disponibilidade de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), informações a respeito de pagamento claras e publicidade serão observados. Desde o início de janeiro, o Procon já visitou escolas, lojas de material escolar e livrarias.

Agência de Notícias do Amapá

