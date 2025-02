Inteligência artificial: 5 novidades que você precisa ficar de olho

Diagnóstico de doenças e combate à vícios estão entre as principais tendências do setor

Nos últimos anos, a inteligência artificial tem deixado de ser uma promessa futurista para se tornar uma realidade presente em diversas áreas do cotidiano. De assistentes virtuais a diagnósticos médicos avançados, a tecnologia vem evoluindo a passos largos, trazendo soluções que impactam diretamente a maneira como vivemos e interagimos com o mundo.

“A inteligência artificial está entrando em uma fase de maturidade, onde seu impacto não se limita mais a inovações pontuais, mas sim a mudanças estruturais na forma como diversos setores operam. O que veremos nos próximos meses são avanços que tornarão essa tecnologia ainda mais acessível, intuitiva e indispensável no dia a dia das pessoas”, destaca Fabio Tiepolo, CEO da PsycoAI, healthtech especializada na criação de agentes de inteligência artificial para o setor de saúde e recursos humanos.

Confira cinco tendências de inteligência artificial que devem impactar o Brasil em 2025:

1. Inovações para casas conectadas

Como a tecnologia para casas conectadas não é mais uma novidade completa, a expectativa é que uma nova onda de equipamentos surja e, assim, promova uma série de melhorias na maneira como o usuário controla esses recursos. “Aparelhos que centralizam o controle de gadgets espalhados pela residência, fechaduras e maçanetas conectadas, cortadores de grama autônomos, além de nova geração de robôs aspiradores e aparelhos para gerenciamento de consumo de energia devem chegar em breve no mercado”, diz.

2. Novos tipos de dispositivos vestíveis

Wearables, ou dispositivos vestíveis, são acessórios tecnológicos para carrear no corpo, como se fossem peças de roupa ou joias. “Além dos já conhecidos smartwatches, algumas tendências promissoras do setor são os óculos de realidade aumentada e os anéis inteligentes”, aponta.

3. Diagnóstico de doenças

A capacidade da IA em analisar grandes volumes de dados e identificar padrões complexos tem sido especialmente útil no diagnóstico precoce de doenças. Algoritmos de aprendizado de máquina, como redes neurais e árvores de decisão, são usados para detectar doenças em imagens médicas, como tomografias e ressonâncias, com uma precisão que, em alguns casos, supera a dos humanos.

4. Combate à vícios

A PsycoAI acaba de lançar um agente de IA destinado ao controle de vícios, que oferece suporte contínuo e personalizado para pacientes que buscam superar o tabagismo, o alcoolismo ou a dependência de jogos digitais. Por meio de técnicas de gamificação, mensagens motivacionais e monitoramento diário, o agente promove adesão ao tratamento, reforça os benefícios da mudança de comportamento e auxilia na identificação e enfrentamento de gatilhos que podem dificultar o progresso”, explica.

5. Veículos pesados autônomos

O desenvolvimento de veículos pesados autônomos está avançando rapidamente, com capacidade mais sofisticada de se autoconduzir e realizar trabalho sem intervenção humana de forma mais eficiente. “Tratores com tecnologia 100% autônoma devem marcar presença no agronegócio em 2025”, complementa Fabio Tiepolo.

