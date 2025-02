Aberto prazo para instituições de ensino firmarem convênio de estágio com o MPF

Somente estudantes de instituições conveniadas poderão participar do processo seletivo de estagiários

A Procuradoria da República no Amapá (PR/AP), unidade administrativa do Ministério Público Federal (MPF), convida instituições de ensino superior a firmar convênio com o órgão para que seus alunos possam participar do próximo processo seletivo de estagiários. O prazo para o credenciamento das instituições de ensino está aberto e se encerra em 17 de fevereiro.

Para se habilitar, as instituições interessadas devem enviar para o e-mail da Divisão de Gestão de Pessoas (prap-digep@mpf.mp.br) os seguintes documentos e informações:

Razão Social;

CNPJ;

Nome completo e cargo do representante legal, com cópia da identidade e do CPF;

Comprovante de credenciamento pelo Ministério da Educação;

Endereço completo.

Processo seletivo iminente – Finalizado o processo de credenciamento, o MPF lançará o edital do 1° Processo Seletivo Nacional de Estágio de 2025. No Amapá, a seleção será para estudantes de direito (graduação e pós-graduação) e comunicação social (graduação).

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail prap-digep@mpf.mp.br

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

(96) 3213 7895 | (96) 98409-8076

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...