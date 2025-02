Comunicado: sistema de emissão da Carteira de Identidade Nacional passa por atualização e manutenção para melhoria dos serviços

Excepcionalmente nesta terça-feira, 4, as unidades Super Fácil suspendem a emissão do documento. Serviço será retomado na quarta-feira, 5.

O Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Super Fácil), informa aos seus usuários que a emissão da Carteira de Identidade Nacional será suspensa, excepcionalmente, nesta terça-feira, 4, para a realização de atualizações operacionais obrigatórias entre a Polícia Científica do Amapá (PCA) e Centro da Gestão da Tecnologia e Informação (Prodap), junto aos órgãos federais.

O serviço será retomado na quarta-feira, 5, com melhorias na prestação do serviço. A manutenção ocorrerá simultaneamente nas unidades Super Fácil de Santana, Porto Grande, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Calçoene e Oiapoque, sem interrupção dos demais atendimentos à população. Em Macapá, as unidades também retornam na quarta-feira, devido ao feriado de aniversário da capital.

Agência de Notícias do Amapá

