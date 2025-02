Justiça do Amapá reforça recomendações e exigências para viagens nacionais de crianças e adolescentes de até 16 Anos

A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) divulgou no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) nº 21/2025, publicado na última sexta-feira (31), a Recomendação CEIJ-TJAP nº 01/2025, que busca garantir a segurança e os direitos das crianças e adolescentes no estado do Amapá. A medida estabelece diretrizes e padronização de procedimentos para a autorização de viagens nacionais de menores de 16 anos.

Acesse o documento na íntegra.

A nova recomendação especifica, entre outras coisas, os documentos obrigatórios para o embarque de menores desacompanhados. Eles incluem:

Autorização Expressa de Pais ou Responsáveis: pode ser apresentada por escritura pública ou documento particular com firma reconhecida, disponível também em formato digital conforme o Provimento nº 103, de 2020, da Corregedoria Nacional do CNJ;

Passaporte Válido: quando aplicável, deve conter autorização expressa para viagens internacionais;

Documentos de Identificação: cópias autenticadas de identificação ou registro de nascimento são exigidas.

A recomendação também reforça a necessidade de as empresas de transporte aéreo cumprirem rigorosamente as exigências legais para a autorização de viagens de crianças e adolescentes.

