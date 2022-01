Ação educativa orienta bares e restaurantes de Macapá sobre segurança sanitária

Seis estabelecimentos receberam notificação por descumprirem decreto municipal; ação segue neste domingo (30).

A Prefeitura de Macapá realiza, desde sexta-feira (28), uma ação educativa de cumprimento das medidas adotadas no decreto municipal nº 237 de 2022. Até o momento, foram visitados 28 estabelecimentos comerciais da capital. As equipes orientam os empreendedores sobre a importância de solicitar a carteira de vacinação, uso de máscara e álcool em gel e superlotação nos espaços.

A ação é realizada pelas secretarias municipais de Meio Ambiente (Semam) e Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou), Guarda Civil Municipal (GCM), Companhia de Trânsito e Transporte (CTMac), Vigilância Sanitária e Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e Polícia Militar do Amapá.

“Desde a semana passada, estamos percorrendo as ruas de Macapá, visitando bares, restaurantes e similares para orientar os empreendedores e tirar dúvidas quanto ao decreto municipal. Essa é uma medida que garante a segurança sanitária de todos que frequentam a noite”, explica o secretário da Semam, Marcelo Oliveira.

Seis estabelecimentos foram notificados por falta de licença da Vigilância Sanitária, descumprimento do horário de funcionamento, superlotação e por não estarem cobrando a carteira de vacinação e nem exigindo o uso de máscaras. Também foram realizadas duas apreensões de equipamentos sonoros em festas sem autorização e três autos de infração. A ação segue neste domingo.

“Estamos observando que o empresário está ciente do trabalho que estamos realizando e vem cumprindo as medidas para que o seu estabelecimento não seja interditado. A Prefeitura de Macapá apoia o setor econômico da noite, mas é necessário respeitar as exigências sanitárias”, reforça o secretário da Semhou, Rafael Martins.

Alexssandro Lima

