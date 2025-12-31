Intérpretes de Libras dão show de inclusão no Réveillon do Amapá realizado pelo Governo do Estado

Ao todo, 10 profissionais atuam diretamente no evento, sendo 8 intérpretes ouvintes e 2 intérpretes surdos. Equipe viralizou durante o show nacional da cantora Anitta, realizado na noite da segunda-feira, 29.

Por Keila Góes

O Maior Réveillon da Amazônia mostrou que celebrar também é incluir. Além da grandiosidade da programação e do público presente, o evento se destacou pelo compromisso com a acessibilidade, garantindo comunicação e participação plena da comunidade surda.

Ao todo, 10 profissionais atuam diretamente no evento, sendo 8 intérpretes ouvintes e 2 intérpretes surdos, assegurando uma experiência acessível e respeitosa. A iniciativa reforça a importância de promover a visibilidade e o respeito, transformando a celebração em uma experiência coletiva, sem barreiras de comunicação.

A presença dos intérpretes muda a forma como o público surdo vivência o Réveillon. Conforme a coordenadora dos intérpretes, Johnyelly Morais Ladislau, a acessibilidade transforma o espectador em protagonista.

“Deixamos de ter pessoas isoladas para termos cidadãos compartilhando emoção, pertencimento e alegria”, destaca.

Ao todo, 10 profissionais atuam diretamente no evento, sendo 8 intérpretes ouvintes e 2 intérpretes surdos

A preparação envolve estudo prévio das letras das músicas, ensaios em equipe e alinhamento constante com os intérpretes surdos, garantindo coerência cultural e fidelidade à Língua Brasileira de Sinais (Libras). Durante as apresentações, o ritmo e a energia do evento exigem ajustes contínuos.

“Adaptamos o corpo, as expressões e a velocidade da interpretação para acompanhar a vibração do palco”, explica.

Para os intérpretes, atuar em eventos que marcam a virada do ano tem um significado especial. Representa esperança, união e reconhecimento da comunidade surda no espaço público. Um dos momentos mais emocionantes relatados foi quando o público respondeu com aplausos em Libras, demonstrando respeito e conexão verdadeira.

Segundo a coordenadora dos intérpretes de Libras, Johnyelly Morais Ladislau, levar mensagens de celebração e esperança para a comunidade surda do Amapá em 2026 é um compromisso que vai além da técnica.

“É ser uma ponte de igualdade, espalhando luz e pertencimento em um dos momentos mais simbólicos do ano”, afirmou.

A iniciativa reforça a importância de promover a visibilidade e o respeito, transformando a celebração em uma experiência coletiva

Viralizou na internet

Durante o show nacional da cantora Anitta, realizado na noite desta segunda-feira, 29, no Maior Réveillon da Amazônia, em Macapá, a intérprete de Libras Alejandra Fortunato, de 23 anos, natural do Amapá, viralizou nas redes sociais ao interpretar a música “São Paulo”. A performance chamou atenção pela expressividade e reforçou a importância da acessibilidade para o público surdo.

Em depoimento, Alejandra afirmou que a repercussão foi inesperada. Segundo ela, a interpretação foi realizada com alegria e responsabilidade, como parte do compromisso profissional com a inclusão. A intérprete destacou ainda a satisfação ao ver o reconhecimento do trabalho e a valorização da Libras, especialmente em um evento de grande porte no estado.

Ela agradeceu as mensagens de carinho e o retorno positivo do público, ressaltando que o reconhecimento fortalece o propósito de promover acessibilidade e inclusão cultural.

Intérprete de Libras Alejandra Fortunato, de 23 anos, natural do Amapá

O Amapá virou. E você faz parte disso

O Réveillon do Amapá 2026 adota o conceito “O Amapá virou. E você faz parte disso”, que simboliza não apenas a chegada de um novo ano, mas a transformação vivenciada pelo estado, evidenciada pela aprovação de 70% da população, conforme a mais recente pesquisa pós-Expofeira. A celebração é promovida pelo Governo do Estado em parceria com o Instituto Artístico Cultural e Social Cena Livre, com articulação do presidente do Senado Federal e senador pelo Amapá, Davi Alcolumbre.

Mais do que uma grande festa, o evento consolida-se como um importante motor econômico. Ao longo de cinco noites, de 27 a 31 de dezembro, o Réveillon do Amapá integra turismo, cultura e oportunidades de negócios, reunindo mais de 50 atrações locais na Noite Amapaense. A programação inclui os shows da virada com Nattanzinho Lima, Nattan e a Estação Primeira de Mangueira, além de apresentações do Grupo Revelação, Anitta, Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, no Encontro dos Amigos, em Macapá. A Noite das Aparelhagens contou com Crocolive, Transamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Hippersom, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360.

O Réveillon do Amapá 2026 conta ainda com o patrocínio das empresas 7K, Betano, O Boticário, Cartões Caixa e Elo. A edição deste ano promete repetir o sucesso de 2025 e ampliar sua visibilidade internacional após a COP30, consolidando o estado como uma vitrine global de um Amapá sustentável, moderno e atrativo para investimentos. No entorno do anfiteatro da Fortaleza de São José, a expectativa é de que mais de 250 empreendedores garantam renda extra por meio dos espaços exclusivos disponibilizados pelo Governo do Estado.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...