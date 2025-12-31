quarta-feira, dezembro 31, 2025
AmapáCidadania

Intérpretes de Libras dão show de inclusão no Réveillon do Amapá realizado pelo Governo do Estado

Livia Almeida

Ao todo, 10 profissionais atuam diretamente no evento, sendo 8 intérpretes ouvintes e 2 intérpretes surdos. Equipe viralizou durante o show nacional da cantora Anitta, realizado na noite da segunda-feira, 29.

Por Keila Góes

O Maior Réveillon da Amazônia mostrou que celebrar também é incluir. Além da grandiosidade da programação e do público presente, o evento se destacou pelo compromisso com a acessibilidade, garantindo comunicação e participação plena da comunidade surda.

Ao todo, 10 profissionais atuam diretamente no evento, sendo 8 intérpretes ouvintes e 2 intérpretes surdos, assegurando uma experiência acessível e respeitosa. A iniciativa reforça a importância de promover a visibilidade e o respeito, transformando a celebração em uma experiência coletiva, sem barreiras de comunicação.

A presença dos intérpretes muda a forma como o público surdo vivência o Réveillon. Conforme a coordenadora dos intérpretes, Johnyelly Morais Ladislau, a acessibilidade transforma o espectador em protagonista.

“Deixamos de ter pessoas isoladas para termos cidadãos compartilhando emoção, pertencimento e alegria”, destaca.

A preparação envolve estudo prévio das letras das músicas, ensaios em equipe e alinhamento constante com os intérpretes surdos, garantindo coerência cultural e fidelidade à Língua Brasileira de Sinais (Libras). Durante as apresentações, o ritmo e a energia do evento exigem ajustes contínuos.

“Adaptamos o corpo, as expressões e a velocidade da interpretação para acompanhar a vibração do palco”, explica.

Para os intérpretes, atuar em eventos que marcam a virada do ano tem um significado especial. Representa esperança, união e reconhecimento da comunidade surda no espaço público. Um dos momentos mais emocionantes relatados foi quando o público respondeu com aplausos em Libras, demonstrando respeito e conexão verdadeira.

Segundo a coordenadora dos intérpretes de Libras, Johnyelly Morais Ladislau, levar mensagens de celebração e esperança para a comunidade surda do Amapá em 2026 é um compromisso que vai além da técnica.

“É ser uma ponte de igualdade, espalhando luz e pertencimento em um dos momentos mais simbólicos do ano”, afirmou.

Viralizou na internet

Durante o show nacional da cantora Anitta, realizado na noite desta segunda-feira, 29, no Maior Réveillon da Amazônia, em Macapá, a intérprete de Libras Alejandra Fortunato, de 23 anos, natural do Amapá, viralizou nas redes sociais ao interpretar a música “São Paulo”. A performance chamou atenção pela expressividade e reforçou a importância da acessibilidade para o público surdo.

Em depoimento, Alejandra afirmou que a repercussão foi inesperada. Segundo ela, a interpretação foi realizada com alegria e responsabilidade, como parte do compromisso profissional com a inclusão. A intérprete destacou ainda a satisfação ao ver o reconhecimento do trabalho e a valorização da Libras, especialmente em um evento de grande porte no estado.

Ela agradeceu as mensagens de carinho e o retorno positivo do público, ressaltando que o reconhecimento fortalece o propósito de promover acessibilidade e inclusão cultural.

O Amapá virou. E você faz parte disso

O Réveillon do Amapá 2026 adota o conceito “O Amapá virou. E você faz parte disso”, que simboliza não apenas a chegada de um novo ano, mas a transformação vivenciada pelo estado, evidenciada pela aprovação de 70% da população, conforme a mais recente pesquisa pós-Expofeira. A celebração é promovida pelo Governo do Estado em parceria com o Instituto Artístico Cultural e Social Cena Livre, com articulação do presidente do Senado Federal e senador pelo Amapá, Davi Alcolumbre.

Mais do que uma grande festa, o evento consolida-se como um importante motor econômico. Ao longo de cinco noites, de 27 a 31 de dezembro, o Réveillon do Amapá integra turismo, cultura e oportunidades de negócios, reunindo mais de 50 atrações locais na Noite Amapaense. A programação inclui os shows da virada com Nattanzinho Lima, Nattan e a Estação Primeira de Mangueira, além de apresentações do Grupo Revelação, Anitta, Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, no Encontro dos Amigos, em Macapá. A Noite das Aparelhagens contou com Crocolive, Transamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Hippersom, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360.

O Réveillon do Amapá 2026 conta ainda com o patrocínio das empresas 7K, Betano, O Boticário, Cartões Caixa e Elo. A edição deste ano promete repetir o sucesso de 2025 e ampliar sua visibilidade internacional após a COP30, consolidando o estado como uma vitrine global de um Amapá sustentável, moderno e atrativo para investimentos. No entorno do anfiteatro da Fortaleza de São José, a expectativa é de que mais de 250 empreendedores garantam renda extra por meio dos espaços exclusivos disponibilizados pelo Governo do Estado.

Agência de Notícias do Amapá

