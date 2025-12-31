Ladrões perfuram cofre de banco alemão e fogem com milhões

Testemunhas relataram terem visto suspeitos carregarem sacolas grandes perto do local; entenda

Nesta terça-feira (30), criminosos aproveitaram o clima leve e período tranquilo natalino para abrir um caminho até o cofre de um banco de varejo alemão. Segundo as informações da agência de notícias Reuters, os ladrões fugiram com pelo menos € 10 milhões em dinheiro e objetos de valor das caixas de depósito dos clientes.

As autoridades informaram que os criminosos perfuraram uma grossa parede de concreto em uma agência do banco Sparkasse na cidade de Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, arrombaram milhares de cofres de depósito e roubaram uma quantia estimada em dois dígitos de milhões de euros.

A maioria das lojas e bancos fecha no país durante o período de Natal — a partir da noite de 24 de dezembro — e a polícia só descobriu o buraco depois que um alarme de incêndio disparou na madrugada da segunda-feira.

Dezenas de clientes ficaram furiosos com a situação e se reuniram em frente ao banco nesta terça-feira, manifestando suas indignações a fim de conseguirem entrar no estabelecimento.

“Não consegui dormir na noite passada. Não estamos recebendo nenhuma informação”, disse um homem à emissora Welt enquanto esperava do lado de fora da agência, acrescentando que usava o cofre há 25 anos e que ele continha suas economias para a velhice.

Outro homem afirmou que usava o cofre de depósito para guardar dinheiro e joias para sua família.

Apesar das proporções que o crime tomou, o porta-voz do banco Sparkasse em Gelsenkirchen não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre o ocorrido.

