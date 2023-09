Inadimplência é realidade para 52,86% dos amapaenses

● Estado é o segundo mais inadimplente do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (53,17%);

● Números de agosto fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa;

● Em média, cada inadimplente amapaense deve R$ 4,7 mil.

Mais de 327 mil amapaenses estão inadimplentes e somam dívidas que somam mais de R$ 1,5 bilhão, com média de R$ 4,7 mil para cada um. Isso representa 52,86% da população adulta no Estado, percentual acima do índice nacional, que é de 43,88%, e o segundo maior do país, já que fica atrás apenas do Rio de Janeiro (53,17%). Os números são referentes a agosto e fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil.

A maior parte das dívidas no Estado está concentrada em três setores: Utilities, (51,95%), Bancos e Cartões (12,93%) e Varejo (10,37%). Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 26 e 40 anos (36,8%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (34,0%) e por pessoas de até 25 anos (15,3%).

É válido destacar que o número de brasileiros que não conseguem pagar suas contas voltou a subir em agosto, após dois meses consecutivos em queda. Ao todo, são 71,74 milhões de inadimplentes no país, sendo 320 mil novas pessoas nessa situação, em relação ao número registrado em julho.

Um dos fatores de impacto foi o crescimento de 2,97 p.p. do setor de Utilities – contas de gás, água e luz – desde o início deste ano. Isso representou 24,47% das dívidas – maior valor da série histórica, divulgada pela Serasa a partir de janeiro de 2019.

A Serasa conta com uma série de programas que tem o intuito de contribuir para a queda da inadimplência e melhorar os dados. Apenas nos canais oficiais do Serasa Limpa Nome estão disponíveis mais de 76 milhões de ofertas. Débitos com mais de 400 empresas dos mais variados segmentos podem ser pagos à vista e com descontos de até 99%.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @serasa.

