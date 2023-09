TRE realiza ação social em Tartarugalzinho

O Tribunal Regional Eleitoral realiza uma ação intitulada “Democracia se faz em comunidade”, nos dias 22 e 23 setembro no Município de Tartarugalzinho. O objetivo é de facilitar o acesso aos serviços eleitorais e dos órgãos parceiros, como Sesc, Justiça Federal, TJAP, Receita Federal, Politec, Defenap e INSS.

A iniciativa ocorrerá na Escola Municipal José Guimarães Collares, no Aporema, das 8h às 18h. Os serviços estão disponíveis para o eleitorado de todo o estado, que pode solicitar a emissão da 1ª via do título de eleitor, transferência eleitoral, regularização da situação eleitoral, coleta biométrica e outros procedimentos relacionados às demandas da Justiça Eleitoral e Sessão Plenária.

No dia 22 está programada sessão plenária do TRE na sede do município. E no dia 23 ocorrerá uma ação social em Aporema, seguida de audiência pública, para ouvir a comunidade. O presidente do TRE, desembargador João Lages, estará presente com toda a equipe da corte.

O juiz da comarca, Heraldo Costa, também anunciou o calendário de casamentos na comunidade, projeto social do TJAP que coordenou por muitos anos. Nos dias 20 e 21 outubro, na Comunidade de Terra Firme, nos dias 17 e 18 novembro, na localidade de Bom Jesus e no dia 15 dezembro na sede do município.

História

Tartarugalzinho foi elevado à categoria de município em 17 de dezembro de 1987, conforme a Lei nº 7639. Antigos moradores contam que o primeiro povoado a se originar foi o de Tartarugal Grande, que ficava às margens de um rio com o mesmo nome. Suas origens e desenvolvimento estão ligados a sua disposição geográfica como local de referência no trânsito da BR-Economia Criação de gado bovino, bubalino e de suínos. E no setor primário as culturas de subsistência como mandioca, laranja e a pesca artesanal na região do Lago Novo. O município depende basicamente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Com informações da Comarca de Tartarugalzinho.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...