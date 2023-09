SESI e SENAI Amapá vão sediar etapa estadual do Torneio de Robótica FIRA Brasil

A participação no evento é gratuita. Inscrições seguem abertas até o dia 15 de setembro.

O FIRA Brasil chegou ao Amapá. No próximo sábado, 16 de setembro, vai acontecer a etapa estadual de uma das maiores competições de robôs do país, o torneio realizado pela Federation of International Robot Sport Association (FIRA) Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15, no site www.firabrasil.com.

Após a fase estadual serão selecionados grupos para disputar a etapa nacional, que está prevista para acontecer no período de 5 a 9 de agosto de 2024, em São Luís – MA.

O objetivo da competição é unir ciência, tecnologia e criatividade, reunir pesquisadores e estudantes de diferentes origens para um novo e crescente campo interdisciplinar de robôs autônomos inteligentes, além de qualificar equipes para a disputa nacional – a Copa do Mundo de Robótica.

Equipes

Podem participar times vinculados a escolas públicas e particulares, além de entusiastas da robótica, que praticam de maneira independente – no formato denominado equipes de garagem.

Os interessados devem formar grupos de dois a quatro participantes para se inscreverem nas categorias: Kids – de 6 a 9 anos; U14 – de 9 a 14 anos; U19 – de 15 a 19 anos e Universitária – sem limite de idade. Os desafios propostos são: Cabo de Guerra, Cliffhanger, Missão Impossível, DRC Explorer e Cobertura Fira.

“Fomentar a ciência e a tecnologia, de maneira divertida, além de vivenciar situações que não costumam acontecer dentro de uma sala de aula são grandes benefícios que a robótica traz para as crianças e os jovens. Por isso, convidamos todos os apaixonados pela temática para se juntarem a nós nesse grande evento”, destacou o representante da FIRA no Amapá e instrutor do SENAI, Elender de Souza.

Serviço:

Data: 16 de setembro.

Horário: 8h às 18h, com pausa para almoço.

Local: Escola SESI Amapá (Endereço: Av. Desiderio Antonio Coelho, s/n – Trem.

