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Finalista no Prêmio Grande Otelo, “Mambembe” tem sessão especial com diretor Fabio Meira em Macapá

Livia Almeida

Última exibição do longa acontece na sexta-feira (26), com entrada gratuita

Depois de percorrer dezenas de cidades do país, o longa-metragem “Mambembe” chega a Macapá para encerrar sua temporada de sessões especiais. A exibição acontece na sexta-feira, dia 26 de junho, às 21h, no Movieland Macapá, e contará com a presença do diretor Fabio Meira para um bate-papo. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão.

“É uma felicidade imensa chegar com ‘Mambembe’ em Macapá. Será a vigésima e derradeira sessão especial de lançamento e não imagino outro lugar para encerrar essa jornada, que foi tão bonita e fascinante, como no Estado do Amapá. Mambembe fala de arte brasileira, de cultura popular e quis que o lançamento seguisse trajetos tão múltiplos como os dos circos retratados no filme. Certamente será uma noite de emoção e bonitas trocas com o público amapaense”, afirma Fabio Meira.

“Mambembe” é finalista do Prêmio Grande Otelo nas categorias de melhor longa-metragem de documentário e melhor montagem. A produção celebra a força do circo itinerante brasileiro e traz no elenco, ao lado de Madona Show, Índia Morena — Patrimônio Vivo de Pernambuco e uma das maiores referências da arte de circo no país —, o ator brasiliense Murilo Grossi e a atriz e assistente de direção carioca Dandara Ohana, que interpreta Jéssica, ex-artista de circo em Belém. Em uma mistura entre documentário e ficção, o filme acompanha um topógrafo nômade, vivido por Murilo, que cruza o caminho dessas três mulheres.

Nos últimos anos, Fabio Meira se destacou no circuito nacional. Seu primeiro longa, “As Duas Irenes” (2017), rodado em Goiás e Pirenópolis, estreou no Festival de Berlim e recebeu quatro prêmios em Gramado. Em 2023, foi a vez de “Tia Virgínia”, protagonizado por Vera Holtz, arrebatar seis troféus no mesmo festival, além de ser indicado a sete categorias no Grande Otelo. Com “Mambembe”, Meira propõe uma jornada poética sobre a memória e o desejo, transformando o próprio ato de filmar ao longo de 15 anos em parte da narrativa.

“Mambembe” também já percorreu um circuito vitorioso de festivais. O filme estreou na Première Brasil do Festival do Rio e foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Forumdoc.BH e no CinePE. No Festival de Cinema de Vitória, conquistou os troféus de Melhor Filme, Melhor Interpretação (Índia Morena) e Menção Honrosa (Madona Show), além do Prêmio Sesc Glória. Também venceu Melhor Filme e Melhor Montagem no Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador, e levou Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Montagem no FICA.

No Festival Guarnicê de Cinema, o longa foi consagrado como Melhor Filme (júris técnico e popular) e conquistou Melhor Atuação para Dandara Ohana, Madona Show e Índia Morena, além dos troféus de Melhor Ator (Murilo Grossi) e Melhor Fotografia (Daniela Cajías). No circuito internacional, Meira venceu como Melhor Diretor no Bravo Film Festival, em Los Angeles. O longa também passou pelo Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata e recebeu o troféu do Prêmio do Júri no Festival Internacional de Cinema Brasileiro em Milão.

Sinopse:

Três mulheres de um circo itinerante — Índia Morena, Madona Show e Jéssica — cruzam o caminho de um misterioso topógrafo. A partir de suas histórias, se desenha uma trama que mistura ficção e realidade ao longo de 15 anos. Mambembe é uma jornada sobre o tempo, a arte circense e o cinema.

Ficha técnica:
Direção: Fabio Meira
Roteiro: Fabio Meira e Susana Barriga
Produção: Fabio Meira, Maya Da-Rin e Paula Pripas
Fotografia: Daniela Cajías
Montagem: Affonso Uchôa, Fabio Meira e Juliano Castro
Elenco: Índia Morena, Madona Show, Murilo Grossi, Dandara Ohana
Gênero: Documentário
País: Brasil
Duração: 99 min
Produção: Roseira Filmes

Em Macapá, o evento conta com o apoio da Movieland, da Mary Paes Produção Cultural e Assessoria de Imprensa, além da assistência de produção local de Aline Pacheco, fortalecendo a realização da iniciativa na capital amapaense.

Sobre Fabio Meira:
Nascido em Goiânia em 1979, começou no cinema como assistente de Ruy Guerra. “As duas Irenes”, seu primeiro longa, estreou no Festival de Berlim em 2017 e recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Entre os curtas e médias metragem destaque para o documentário “Pátria”, feito para a ESPN Brasil em 2013 e “Atlântico”, premiado como melhor curta no Festival de Toulouse em 2010. Em 2023 lançou o longa “Tia Virgínia” protagonizado por Vera Holtz, Arlete Salles e Louise Cardoso, com seis prêmios em Gramado e sete indicações ao Grande Otelo, incluindo Melhor Atriz para Holtz e Melhor Atriz Coadjuvante para Salles.

Serviço:

“Mambembe” em Macapá
26 de junho – Sexta-feira
Horário: 21h
Local: Movieland Macapá, Av. Presidente Getúlio Vargas, 341 Villa Nova Shopping – Central, Macapá – AP
Presença do diretor Fabio Meira e roda de conversa após a sessão
Entrada gratuita
Retirada de ingressos: 1h antes do início da sessão
Trailer:
https://youtu.be/JUaty9Lr6uk?is=MMkpXxRBKP1oVgf2

Texto por Assessoria em Comunicação Palavra
Fotos: Arquivo Fabio Meira

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