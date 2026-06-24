Oficina literária e debate sobre refúgio movimentam programação do Mês do Refugiado em Manaus nesta quinta e sexta-feira
A programação do Mês do Refugiado segue nesta quinta-feira (25), às 14h, com a realização da Oficina de Poesia e Conto para Jovens Refugiados, na sede do Instituto Hermanitos, em Manaus. A atividade gratuita busca estimular a escrita criativa e a expressão artística, incentivando participantes a transformarem vivências, memórias e perspectivas em narrativas literárias.
Já na sexta-feira (27), às 17h, o Centro Cultural Casarão de Ideias recebe o encontro “Fora de Casa: Diálogos sobre Refugiados e Literatura”. Aberto ao público, o debate reunirá participantes para discutir como as obras literárias abordam temas como deslocamento, pertencimento, identidade e os desafios enfrentados por pessoas em situação de refúgio.
Como a literatura retrata as experiências de quem foi forçado a deixar seu país? Essa é uma das reflexões propostas pela programação do Mês do Refugiado promovida pelo Instituto Hermanitos em Manaus. Com atividades gratuitas voltadas à inclusão, à cultura e ao fortalecimento do diálogo intercultural, a iniciativa oferece ações de sensibilização, acolhimento e troca de experiências.
As atividades são gratuitas e integram a programação do Mês do Refugiado, que busca ampliar o conhecimento da sociedade sobre a realidade das populações refugiadas e migrantes, além de promover espaços de convivência, escuta e integração social.
SERVIÇO
25 de junho (quinta-feira)
Atividade: Oficina de Poesia e Conto para Jovens Refugiados
Horário: 14h
Local: Instituto Hermanitos – Avenida Leonardo Malcher, nº 1.070, Centro, Manaus
27 de junho (sexta-feira)
Atividade: Debate “Fora de Casa: Diálogos sobre Refugiados e Literatura”
Horário: 17h
Local: Centro Cultural Casarão de Ideias – Rua Barroso, nº 279, Centro, Manaus
Contatos: Emanuelle – (13) 98843-6047 | Anderson – (92) 99181-191