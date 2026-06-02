Equatorial realiza desligamento programado nos municípios de Santana, Tartarugalzinho, Porto Grande e Calçoene

Ações de melhoria na rede elétrica serão realizadas pela CEA Equatorial entre os dias 3 e 7 de junho.

O Grupo Equatorial realizará, entre os dias 3 e 7 de junho, desligamentos programados em municípios do Amapá para a execuçãode serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. As ações contemplam os municípios de Santana, Tartarugalzinho, Porto Grande e Calçoene, têm como objetivo garantir mais qualidade, segurança e continuidade no fornecimento de energia.

As intervenções fazem parte do cronograma permanente de obras da distribuidora e incluem serviços de manutenção preventivae adequações na rede elétrica, contribuindo para o fortalecimento do sistema de distribuição de energia no estado.

Orientações de segurança

Durante a execução dos serviços, a recomendação é que os moradores não realizem qualquer tipo de intervenção na redeelétrica, pois o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto.

Também é indicado desligar o disjuntor geral do imóvel para evitar possíveis danos a equipamentos eletrônicos.

Em caso de dúvidas ou ocorrências, os consumidores podem buscar atendimento pelos canais oficiais da concessionária,pelo site www.equatorialenergia.com.br ou por meio de ligação gratuita pela Central de Atendimento 24h pelo 0800 096 0196.

Confira a programação



Santana

Bairro Hospitalidade

Data: 03 de junho

Horário: 10h às 16h

Locais: Rua Presidente Costa e Silva,entre a Rua Salvador Diniz e a Rua Presidente John Kennedy; Avenida Castro Alves e Avenida José de Anchieta, entre a Avenida 7 de Setembro e a Avenida 15 de Novembro.

Tartarugalzinho

Bairro Bom Jesus

Data: 03 de junho

Horário: 11h às 17h

Local: Ramal do Assentamento Bom Jesus(Ramal da Débora).

Porto Grande

Bairro Centro Comunitário

Data: 06 de junho

Horário: 11h às 17h

Local: Matapi, na Linha B 090.

Santana

Bairro Hospitalidade

Data: 06 de junho

Horário: 13h às 16h

Local: Avenida 15 de Novembro, entre aRua Cláudio Lúcio e a Rua Poeta Machado de Assis, incluindo a Praça da Juventude.

Calçoene

Data: 07 de junho

Horário: 7h às 12h

Local: Município todo de Calçoene.



Assessoria de imprensa do Grupo Equatorial

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