Equatorial realiza desligamento programado nos municípios de Santana, Tartarugalzinho, Porto Grande e Calçoene
Ações de melhoria na rede elétrica serão realizadas pela CEA Equatorial entre os dias 3 e 7 de junho.
O Grupo Equatorial realizará, entre os dias 3 e 7 de junho, desligamentos programados em municípios do Amapá para a execuçãode serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. As ações contemplam os municípios de Santana, Tartarugalzinho, Porto Grande e Calçoene, têm como objetivo garantir mais qualidade, segurança e continuidade no fornecimento de energia.
As intervenções fazem parte do cronograma permanente de obras da distribuidora e incluem serviços de manutenção preventivae adequações na rede elétrica, contribuindo para o fortalecimento do sistema de distribuição de energia no estado.
Orientações de segurança
Durante a execução dos serviços, a recomendação é que os moradores não realizem qualquer tipo de intervenção na redeelétrica, pois o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto.
Também é indicado desligar o disjuntor geral do imóvel para evitar possíveis danos a equipamentos eletrônicos.
Em caso de dúvidas ou ocorrências, os consumidores podem buscar atendimento pelos canais oficiais da concessionária,pelo site www.equatorialenergia.com.br ou por meio de ligação gratuita pela Central de Atendimento 24h pelo 0800 096 0196.
Confira a programação
Santana
Bairro Hospitalidade
Data: 03 de junho
Horário: 10h às 16h
Locais: Rua Presidente Costa e Silva,entre a Rua Salvador Diniz e a Rua Presidente John Kennedy; Avenida Castro Alves e Avenida José de Anchieta, entre a Avenida 7 de Setembro e a Avenida 15 de Novembro.
Tartarugalzinho
Bairro Bom Jesus
Data: 03 de junho
Horário: 11h às 17h
Local: Ramal do Assentamento Bom Jesus(Ramal da Débora).
Porto Grande
Bairro Centro Comunitário
Data: 06 de junho
Horário: 11h às 17h
Local: Matapi, na Linha B 090.
Santana
Bairro Hospitalidade
Data: 06 de junho
Horário: 13h às 16h
Local: Avenida 15 de Novembro, entre aRua Cláudio Lúcio e a Rua Poeta Machado de Assis, incluindo a Praça da Juventude.
Calçoene
Data: 07 de junho
Horário: 7h às 12h
Local: Município todo de Calçoene.
Assessoria de imprensa do Grupo Equatorial