AmapáEsporte

Governador Clécio e senador Randolfe entregam novo complexo esportivo no distrito de Anauerapucu, em Santana

Livia Almeida

Novo espaço conta com arena estruturada, vestiários, área de lazer e iluminação, ampliando as oportunidades de esporte, convivência e desenvolvimento social no distrito de Santana.

A comunidade do Distrito de Anauerapucu, em Santana, comemorou na sexta-feira, 28, a entrega de um novo complexo esportivo inaugurado pelo governador Clécio Luís e pelo senador Randolfe Rodrigues. Totalmente estruturada, a arena conta com arquibancada, alambrado, vestiários, arena de areia e área de lazer, ampliando as oportunidades de esporte, lazer e convivência para os moradores da região.

“O esporte tem um poder transformador, especialmente para nossos jovens, e queremos que eles cresçam com acesso a ambientes seguros, estruturados e cheios de vida. Junto com o senador Randolfe, entregamos um equipamento que nasce para ser um ponto de encontro da comunidade, um lugar de lazer, aprendizado e integração”, destacou Clécio Luís.

Nova arena esportiva entregue à comunidade do Distrito de Anauerapucu
Paisagismo e nova estrutura transformam o espaço esportivo da comunidade

Viabilizada por emenda de R$ 600 mil do senador Randolfe Rodrigues, com contrapartida do Governo do Amapá e execução da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), a obra ainda contempla a construção de cabine de transmissão, refletores para atividades noturnas e serviços de paisagismo, entregando um espaço esportivo completo, seguro e integrado à comunidade.

“É uma emoção muito grande para nós poder contribuir com a qualidade de vida da nossa gente. Ver a criançada e os atletas tendo um espaço digno para praticar esporte enche o coração de esperança.Uma obra executada em parceria com o Governo do Amapá, que reforça o nosso compromisso: levar desenvolvimento e lazer para cada canto do estado”, celebrou o senador Randolfe Rodrigues.

Pontapé inicial do governador marca abertura oficial do campo

A inauguração foi marcada por muito futebol e uma programação especial para toda a família. O governador Clécio Luís deu o pontapé inicial do primeiro jogo da nova arena, no amistoso entre o Time do Matapi Randolfe e o Time Anauerapucu. Em seguida, um torneio comunitário com equipes locais abriu oficialmente o calendário de atividades do novo espaço esportivo.

Esbanjando vitalidade aos 57 anos, José Luiz Castro é faxineiro, jogador nas horas vagas e um apaixonado pelo futebol da comunidade. No primeiro jogo da nova arena, ele brilhou na vitória por 4 a 1, correndo de um lado ao outro do campo e ajudando a construir as jogadas. Morador do Anauerapucu há duas décadas, José Luiz falou com orgulho sobre o que o novo espaço representa para todos.

Aos 57 anos, José Luiz brilhou no primeiro jogo da nova arena

“O jogo foi bacana hoje, todo mundo está curtindo. Aqui é todo mundo junto, uma família: Velhinho da Vila, Real Madrid [times locais], toda a comunidade reunida. O pessoal aqui ama futebol. Agora, com essa arena, vai ser ainda melhor: vai ter campeonato, vai ter vendedor de comida, de bebida. isso ajuda a comunidade, ajuda quem está desempregado. Corri muito hoje, mas não consegui marcar um gol”, disse José, rindo.

Agência de Notícias do Amapá

