WhatsApp confirma que contas serão usadas em até quatro dispositivos

O WhatsApp confirmou que usuários poderão usar suas contas em múltiplos dispositivos sem a necessidade de internet em um dispositivo principal. A informação foi dada por Will Cathcart e Mark Zuckerberg, CEO do WhatsApp e CEO do Facebook, respectivamente, em entrevista ao site WABetaInfo.

“Tem sido um grande desafio técnico manter todas as suas mensagens e conteúdo propriamente sincronizados entre os dispositivos, mesmo quando a bateria do celular acaba, mas nós resolvemos isso e estamos ansiosos para lançar o recurso em breve”, disse Zuckerberg.

De acordo com Cathcart, o WhatsApp poderá ser usado com iPads e outros dispositivos, mas não confirmou um app para tablets. Uma versão beta que habilita o uso em mais aparelhos deverá ser lançada dentro de dois meses — em meados de agosto —, e a companhia também pretende abrir mais vagas para que usuários do iOS usem a versão beta do mensageiro.

