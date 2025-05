Ponto de Cultura Pequeno Beija-flor realiza ação social voltada para a saúde feminina, neste sábado (31)

Informações sobre saúde íntima de mulheres adultas e adolescentes fazem parte da programação realizada em parceria com a Liga Acadêmica de fisioterapia em Saúde da Mulher (LAFISM)

Neste sábado (31), às 15h, o Ponto de Cultura Pequeno Beija-flor, em parceria com a Liga Acadêmica de Fisioterapia em Saúde da Mulher – LAFSM (UNIFAP), realizará uma Ação Social voltada para a saúde íntima de mulheres adultas e adolescentes.

A programação inclui palestras sobre os cuidados após a primeira menstruação e sobre prevenção de possíveis abusos sexuais.

As conversas serão mediadas por profissionais e estudantes da área da saúde, trazendo conhecimento, segurança e acolhimento às moradoras da comunidade.

O local oferecerá uma programação infantil, no espaço kids, onde as crianças serão atendidas pelos colaboradores do ponto de cultura, enquanto suas mães participam das atividades. O local vai proporcionar aos pequenos, a pintura de rosto e o espaço de leitura, além de brincadeiras e atividades pedagógicas.

Para Camila Aguiar, idealizadora e diretora do Ponto de Cultura Pequeno Beija-flor, a ação tem o intuito de prevenir, informar e principalmente, fortalecer a Saúde feminina.

“O Ponto de Cultura Pequeno Beija-flor nasceu com a missão de fomentar a cultura em uma área periférica, mostrar novas possibilidades às crianças e adolescentes por meio da arte e reforçar que cultura é um direito, não um privilégio. E esta ação de saúde feminina é uma de nossas propostas para a comunidade”, destacou a diretora Camila.

Sobre o ponto de cultura

O Ponto de Cultura Pequeno Beija-flor nasceu como um gesto de carinho e solidariedade no Dia das Crianças, em 12 de outubro de 2024, hoje se consolida e transforma vidas. Localizado na zona norte de Macapá, o espaço integra todos os públicos em ações semanais, como oficinas de teatro, de brinquedos recicláveis, ações socias, de estética e saúde, se tornando um local de vivência comunitária, acessível e de crescimento cultural e intelectual do bairro Brasil novo e adjacências.

Cronograma Ponto de Cultura mês de junho

Oficina de Teatro com Camila Aguiar;

Oficina de construção de instrumentos de percussão utilizando materiais recicláveis com Lorena Gomes.

Público-alvo: pessoas a partir de 6 anos de idade.

Contato para inscrições: (96)98417-8255

Ficha técnica:

Camila Aguiar – Idealizadora do Ponto de Cultura

Lorena Gomes – Coordenadora

Alex Odonno – Gestor de Mídias

Serviço:

Ponto de Cultura Pequeno Beija-flor realiza ação social voltada para a saúde feminina

Data: 31 de maio, sábado

Hora: 15h

Local: Ponto de Cultura Pequeno Beija-flor

Endereço: Av.: Bananeira, 283 – bairro Brasil Novo

Fotos: Arquivo Pequeno Beija-flor

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

