São Pedro dos Bois recebe manutenção no sistema de iluminação pública

A Prefeitura de Macapá, dando sequência ao plano de ações para a melhoria de todo o parque de iluminação nas áreas urbanas e rurais, finalizou os serviços de manutenção na comunidade de São Pedro dos Bois. Localizado a cerca de 50 quilômetros do Centro da cidade, foram necessários três dias de trabalhos para dar conta de tantos problemas.

Após um levantamento, foi verificado que há mais de cinco anos que a rede de iluminação não recebia qualquer melhoria. Foram identificados mais de 40 pontos com necessidades emergenciais de reparos. Os pontos falhos traziam o medo e a insegurança para a população, principalmente aos estudantes no retorno da escola à noite. Lâmpadas queimadas e mau posicionamento de relés eram os principais problemas.

A Secretaria Especial de Iluminação Pública, por meio do programa Macapaluz, conseguiu ainda fazer a substituição de braços metálicos e fiações danificadas. O estudante Raimundo Soares apoiou a iniciativa e disse que, agora, não somente os alunos, mas os trabalhadores do horário noturno, terão a garantia de um pouco mais de segurança. “Ainda bem que fizeram esse trabalho aqui na comunidade. Fazia muito tempo que não tinha lâmpadas nos postes. Isso é bom para todos, porque podemos ter mais segurança à noite”, disse.

O secretário Mizael Monteiro afirmou que, independente da distância, o cronograma para a execução dos serviços segue dentro do planejado, com ações simultâneas nas áreas rurais e urbanas. “Encontramos um parque de iluminação muito deficiente. Mesmo com essa dificuldade, temos conseguido sanar inúmeros problemas. Seguimos com o nosso cronograma e tenho certeza que, em pouco tempo, teremos resolvido a maioria dos problemas relacionados à iluminação da cidade”, finalizou.

Jonhwene Silva